UAdeC analiza posibles sanciones contra estudiante señalado por maltrato animal

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) analiza posibles sanciones contra el estudiante señalado por agredir a un cachorro en la colonia República, luego de que integrantes de la comunidad universitaria exigieran su expulsión a través de una petición en línea y convocaran a una manifestación frente a la Facultad de Medicina. La institución reconoció que su normativa no establece una sanción específica por maltrato animal; sin embargo, el artículo 16 de su Código de Ética y Conducta contempla la aplicación de medidas internas cuando se comete un delito o falta tipificada en la legislación municipal, estatal o federal dentro de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con la Universidad, la aplicación de una sanción dependerá del análisis del caso. Entre las medidas previstas se encuentran la suspensión temporal y la expulsión, aunque esta última requeriría valorar la gravedad de los hechos. El caso se encuentra bajo revisión del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. La postura de la Universidad se da luego de que se difundiera un video en el que aparece el joven golpeando a un cachorro de pastor alemán, identificado como Teniente. Por estos hechos, una petición en la plataforma Change.org acumulaba más de mil 800 firmas para exigir su expulsión, al considerar que la permanencia del joven enviaría un mensaje de tolerancia hacia la violencia. Ante ello, se convocó a una manifestación para este viernes 23 de octubre a las 15:00 horas en las inmediaciones de la Facultad de Medicina. La UAdeC señaló que será respetuosa de las expresiones pacíficas y que el director de la facultad estará presente para explicar a los manifestantes el procedimiento interno.

Por su parte, la asociación Dignidad Animal informó que, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, un médico veterinario realizó una valoración clínica al cachorro. Se detectaron lesiones compatibles con golpes y dolor en la región lumbar, aunque los hallazgos iniciales indicaron que no comprometían su vida. La Fiscalía también realiza diligencias para localizar y resguardar al animal. La institución educativa sostuvo que reprueba cualquier tipo de agresión contra los animales y ha brindado facilidades a la Fiscalía para realizar las investigaciones.