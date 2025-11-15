Aumenta consumo de metanfetaminas y supera al fentanilo en México

Desde febrero pasado, hace nueve meses, el gobierno federal contó con reportes de que el consumo de metanfetaminas aumentaba y ya superaba al fentanilo.

Además, en tres ocasiones en lo que va este año se ha anunciado el lanzamiento de una campaña para inhibir su consumo en la población mexicana.

En su conferencia mañanera del 10 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que con base en diversas fuentes se registraba un alza en el consumo de metanfetaminas, y alertó que esta droga generaba una alta adicción.

Indicó que las metanfetaminas eran una droga química producida con una cantidad de sustancias, incluso algunas hasta venenosas, que generan varios problemas de salud.

“La droga que más ha aumentado, de acuerdo con distintas fuentes, es el consumo de metanfetaminas. Ahora, después del fentanilo, vamos a ir a una campaña muy importante para metanfetaminas, que es además una droga que genera mucha adicción, una droga química producida, con una cantidad de sustancias podríamos decir hasta venenosas, que generan muchos problemas de salud.

“Entonces, vamos a ir a ese tema y a todos los temas de atención a las adicciones”, dijo.

El pasado martes, la Titular del Ejecutivo reiteró que las metanfetaminas son una droga que se consume más que el fentanilo en México.

Subrayó que, además de las becas y programas sociales que impulsa su gobierno, se deben aumentar los apoyos a los jóvenes para evitar que se acerquen a grupos delictivos y a las drogas.

“Además de todo lo que existe, tenemos que darles más a los jóvenes, para evitar que se acerquen a un grupo delictivo, a las drogas. Viene ahora, sigue la campaña del fentanilo, viene ahora la campaña contra las metanfetaminas, que es una droga que se usa más en México que el fentanilo.

“Entonces, todo eso y parte de las Jornadas de Paz que se hacen desde el Instituto de la Juventud, desde las escuelas, vamos a continuar con ello, desde pequeños hasta que puedan tener un empleo con un salario digno”, dijo.

154 toneladas de metanfetaminas decomisadas: Harfuch

Este martes, al presentar el Informe Mensual de Seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en 13 meses de gobierno se han asegurado más de 4 millones de pastillas de fentanilo y casi 154 toneladas de metanfetaminas.