Aumenta Marina 47% aseguramiento de cocaína en operaciones marítimas

En un comunicado la Semar señaló que durante el presente año se han incautado 26 embarcaciones, una de bajo perfil (LPV) y 54 motores fuera de borda, además de la detención de 86 presuntos infractores de la ley.

Del 1 de enero al 10 de septiembre de este año, la Secretaría de Marina (Semar) informó que han asegurado casi 38 toneladas de cocaína, cifra que representa un incremento de 12 toneladas, equivalente a 47.2%, en comparación con las casi 26 toneladas incautadas durante 2025.

Abundó que estos resultados son producto de las operaciones que desarrollan mediante unidades de superficie, aéreas y de Infantería de Marina, orientadas a la vigilancia de las costas y aguas nacionales, así como a la detección, intercepción y aseguramiento de embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas.

La dependencia enfatizó que el aseguramiento de estas sustancias contribuye a reducir su disponibilidad y circulación.

La dependencia refrendó su compromiso de fortalecer la vigilancia marítima, inhibir las actividades ilícitas y afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones delictivas, contribuyendo a proteger a la juventud, preservar la seguridad de las familias y mantener el Estado de Derecho.