Suben Madonna e ‘in memoriams’ ratings de VMA’s

La más reciente edición de los Video Music Awards (VMA’s), la cual premia, aunque ya sin MTV “enchufado”, a las mejores producciones en video del año, regresó incrementando los ratings del evento.

Fue el domingo pasado, a pesar de una accidentada transmisión en vivo por “empalmarse” con las transmisiones del fútbol americano dominical, que la edición 2026 de estos premios, que por primera vez se entregaron en la extinta cadena televisiva por cable en el año de 1984, tuvo indudablemente como su mayor imán el regreso estelar de Madonna, la todavía muy vigente “Reina del Pop”, quien, haciendo honor a su nombre, como lo hiciera en aquella primera entrega donde “se robó el show” con su interpretación de “Like a Virgin”, hizo lo propio con el número inicial de la más reciente premiación, basado en su galardonado video “Confessions II”.

Pero no solo fue ella. El evento, que fue no solo conducido sino también producido por el igualmente vigente rapero Snoop Dogg, quizás por el involucramiento del artista, también perteneciente a los mejores tiempos del canal entre los años 80 y 90, aunque no dejó de darle su lugar a estrellas juveniles de la actualidad como Taylor Swift o Sienna Spiro, que se llevó el suyo como Mejor Nuevo Artista, fue un “gancho comercial” que elevó los ratings de los VMA’s un 52 % en comparación con la emisión del año pasado y, teniendo de esta forma, la mejor audiencia en emisiones desde la que tuvieron hace poco más de una década, en 2015.

Así, las audiencias pertenecientes a la Generación X, que fue la que originalmente surgió con la misma cadena desde su aparición en agosto de 1981, extrañamos todavía más ese canal que, además de acercarnos a Madonna desde eventos en vivo como lo fue el célebre Live Aid de 1985, que con el tiempo dio lugar, cada 13 de julio, cuando se llevó a cabo, al “Día Mundial del Rock”, nos llevó a descubrir, en ese mismo escenario y en videos controvertidos, desde el censurado “I Want Your Sex” hasta “Freedom! ‘90”, a uno de los premiados honorarios de la noche, George Michael; a los videos no menos vanguardistas y sus no menos memorables Unplugged, a Kurt Cobain y Nirvana.

En fin, ya mejor no le sigo porque me pongo a llorar, pero gracias a todos los involucrados en esta producción y premiación. Y pues, a falta de MTV, a Dios gracias, en el mismo streaming donde pudimos ver el evento a través de Paramount Plus, otras plataformas como MUBI estrenaron el fin de semana, apenas unos días después de su paso por salas de cine, el documental “Pulp, ¿qué harías por una canción?”, de Garth Jennings, un recorrido de esta icónica banda del pop británico Pulp que en los 90s llegó a “robarle el mandado” a los mismos Oasis.

Y hablando de salas de cine, pues así como han exhibido el documental de Oasis, ya viene en camino el de George Michael.