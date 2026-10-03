Rays silencian a Yankees: Jonathan Aranda decide el Juego 1 de la Serie Divisional

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    Rays silencian a Yankees: Jonathan Aranda decide el Juego 1 de la Serie Divisional
    Jonathan Aranda conectó el jonrón que marcó la diferencia y Tampa Bay tomó ventaja sobre Yankees en la Serie Divisional. FOTO: AP

Drew Rasmussen rozó el juego sin hit y Tampa Bay aprovechó un cuadrangular del mexicano para tomar ventaja en los Playoffs de MLB

Los Rays de Tampa Bay abrieron con autoridad la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer 1-0 a los Yankees de Nueva York en Tropicana Field, apoyados en una actuación dominante de Drew Rasmussen y un cuadrangular solitario del mexicano Jonathan Aranda.

El duelo, marcado por el pitcheo, se definió en la tercera entrada. Aranda castigó un cambio de velocidad de Gerrit Cole y mandó la pelota a 416 pies entre jardín derecho y central para colocar la única carrera de la noche.

Fue además su primer hit de postemporada y terminó convirtiéndose en el golpe decisivo para Tampa Bay.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/dodgers-vence-5-3-a-braves-y-pega-primero-en-la-serie-divisional-de-mlb-MA23898510

A partir de ahí, Rasmussen se adueñó del escenario. El derecho de los Rays mantuvo sin hit a Nueva York hasta la octava entrada, neutralizando a una ofensiva que venía de barrer a Boston en la Serie de Comodines.

Terminó con ocho entradas, 10 ponches, dos bases por bolas y apenas un imparable permitido.

La oportunidad más clara de los Yankees llegó en el octavo capítulo. Austin Wells rompió el juego sin hit con un batazo por la línea del jardín derecho, pero intentó convertir el doble en triple y fue puesto fuera en tercera base.

Nueva York perdió así a su único corredor en posición de anotar y dejó escapar la posibilidad de empatar.

Cole también cumplió con una sólida apertura. El as de los Yankees trabajó cinco episodios, permitió cinco hits, una carrera y ponchó a cinco, pero no recibió respaldo ofensivo.

El bullpen neoyorquino mantuvo el juego al alcance con tres entradas en blanco.

Bryan Baker se encargó del noveno inning y cerró la puerta para asegurar el primer triunfo de Tampa Bay.

Los Rays, campeones del Este de la Americana y sembrados número uno del circuito, hicieron valer la localía y tomaron ventaja de 1-0 en la serie.

El segundo juego se disputará el lunes nuevamente en St. Petersburg.

Para los Yankees, que afrontan esta ronda sin Aaron Judge por una lesión en la pantorrilla derecha, la misión será reactivar una ofensiva que pasó de anotar 18 carreras ante Boston a conseguir apenas un hit frente a Tampa Bay.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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