Aumenta ‘Rachel’ su intensidad a huracán categoría 3

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    Aumenta ‘Rachel’ su intensidad a huracán categoría 3
    La Secretaría de Marina ordenó el cierre de puertos en Colima, Nayarit y Jalisco ante el avance de “Rachel”. CUARTOSCURO

El ciclón ya causa afectaciones en costas del Pacífico mexicano a 390 kilómetros al sur de Baja California Sur

El huracán “Rachel” aumentó su intensidad a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras causa afectaciones en costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el ciclón se encontraba a unos 390 kilómetros al sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/logra-mayoria-en-estados-ley-contra-doble-nacionalidad-GM23856527

“Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 195 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Rachel es un huracán categoría 3. Se pronostica un fortalecimiento adicional para el día siguiente, antes de algún debilitamiento gradual el fin de semana”.

Se pronóstico que las fuertes lluvias y vientos seguirán afectando durante el fin de semana a estados como Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Este jueves, la Secretaría de Marina ordenó el cierre de puertos en Colima, Nayarit y Jalisco ante el avance del ciclón, el segundo de su tipo en menos de una semana tras el impacto de “Polo”.

La dependencia cerró a la navegación mayor los puertos de Manzanillo, Colima, y San Blas, Nayarit, mientras que en Puerto Vallarta, Jalisco, restringió la navegación menor.

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