Logra mayoría en estados ley contra doble nacionalidad

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    Logra mayoría en estados ley contra doble nacionalidad
    La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra quienes votaron en contra de la ley. CUARTOSCURO

20 congresos estatales ya dieron su aval a la reforma, con lo que la misma ya puede ser ratificada por el Congreso de la Unión y promulgada en el DOF

La iniciativa de reforma constitucional que impide que candidatos con doble nacionalidad puedan buscar la Presidencia de la República superó de manera formal la condición mínima requerida tras conseguir la aprobación de 20 congresos locales.

Al rebasar la cuota de 17 legislaturas estatales -correspondiente a la mitad más uno de las 32 entidades del país-, el proyecto queda habilitado para ser ratificado por el Congreso de la Unión y promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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El dictamen, impulsado por el Ejecutivo Federal para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que cualquier persona que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá contar de forma exclusiva con la nacionalidad mexicana.

En caso de poseer una segunda nacionalidad, la norma obliga a presentar la renuncia formal antes de solicitar el registro ante las autoridades electorales.

A partir del primer aval otorgado por el Congreso de la Ciudad de México la noche del 29 de septiembre -tras la venia del Senado de la República ese mismo día-, la minuta registró un acelerado avance en el país.

A la fecha, las legislaturas de Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas sumaron su voto a favor en sus respectivos Plenos.

Durante las discusiones locales, algunos congresos abrieron la puerta a profundizar la medida. En Tamaulipas, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, planteó la posibilidad de analizar si este criterio de exclusividad puede extenderse jurídicamente a puestos de elección popular de nivel municipal y legislativo local.

La Presidenta Claudia Sheinbaum arremetió ayer contra quienes votaron en contra de la polémica ley en la Cámara alta y reiteró que los presidentes de México sólo pueden tener una bandera, una patria y un pueblo a quien defender.

“Quien votó en contra quiere decir que están de acuerdo en que un Presidente tenga dos banderas, aún cuando represente al pueblo de México, con la historia del pueblo de México, es inexplicable”, criticó.

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