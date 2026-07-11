Aumentan los asaltos en las carreteras de Nuevo León

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    Aumentan los asaltos en las carreteras de Nuevo León
    Este incremento ocurre a pesar del “blindaje” que el Gobierno de Nuevo León implementó para las carreteras del estado durante los días del Mundial de Futbol. Reforma

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Martín Santos Torres, calificó el incremento como preocupante y pidió al Estado informar los puntos, horarios y modus operandi de los atracos

MONTERREY- Pese al “blindaje” que el Gobierno de Nuevo León anunció para las carreteras del estado durante los días del Mundial de Futbol, el robo en carretera tuvo en junio la mayor incidencia en lo que va del año.

Luego de que mayo cerró con sólo un caso, en junio se reportaron ocho, para un aumento del 700 por ciento, siendo el mes con más robos en carreteras en lo que va de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/crece-12-los-robos-en-carreteras-federales-coahuila-no-presenta-esta-tendencia-DG21414362

Previamente, en Nuevo León se habían reportado sólo dos robos en carreteras en enero, cinco en febrero, dos en marzo y uno en abril que, junto con los de mayo y junio, suman 19 para el primer semestre.

La cifra acumulada para los seis meses es 37 por ciento mayor a los 14 casos del mismo periodo del año pasado.

El repunte en junio pasado se dio pese a que el estado anunció una estrategia de vigilancia ante la esperada visita de turistas para los cuatro partidos mundialistas disputados en el Estadio Monterrey: el domingo 14, el sábado 20, el miércoles 24 y el lunes 29 de junio.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Martín Santos Torres, calificó el incremento como preocupante y pidió al Estado informar los puntos, horarios y modus operandi de los atracos.

”Preocupa (el aumento) porque definitivamente no lo habíamos tenido”, advirtió.

”Habría que checar los horarios, las carreteras, el modus operandi”.

Durante junio, cuando aumentaron los robos, el Gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, promocionó el trabajo de la división carreteras de Fuerza Civil y hasta presumió los dos helicópteros Black Hawk que adquirió para reforzar el equipamiento estatal.

Incluso, el Gobierno estatal realizó vuelos en Monterrey, imágenes que el propio Mandatario presumió en sus redes.

También permitió que medios internacionales realizaran trabajos especiales sobre la corporación policiaca.

Por Juan Carlos Rodríguez, Agencia Reforma.

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