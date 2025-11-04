Aún no hay fecha para reabrir la frontera a ganado de México: Claudia Sheinbaum

Tras la visita a Palacio Nacional de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no se ha definido una fecha para reabrir la frontera al ganado mexicano, que está en pausa por la presencia del gusano barrenador.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que la reunión con Rollins fue positiva y la funcionaria estadounidense se fue convencida del trabajo que se está haciendo entre ambos países.

“Todavía no hay fecha, pero ella se fue con el convencimiento, lo dijo así, de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador pueda llegar a nuestra frontera norte, y que se están haciendo muchísimas cosas, con mucho profesionalismo e inspección”, comentó.

La Presidenta dijo que Rollins está consciente de que el impacto negativo por el cierre de la frontera al ganado no solo afecta a México, sino también a Estados Unidos.

Sheinbaum dio a conocer, por otro lado, que la fábrica de la mosca esteril para evitar la propagación del gusano barrenador ya tiene un avance del 30 por ciento y se prevé que esté lista a mediados de 2026.

“Quedaron de analizar todos los detalles de la parte técnica, que ya se han venido analizando, y tener la certeza. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que no haya una sorpresa; digamos, una subjetividad que se abre en la frontera- como pasó hace poco- y a los tres días la cerraron porque se encontró un animal contaminado en Veracruz.

“Entonces lo que nosotros decimos es que haya una serie de indicadores técnicos; va a decir ´se cierra o no a partir de estos indicadores técnicos claros´, y eso es lo que está ya muy pronto de resolverse. Y la voluntad de ambos gobiernos de abrir lo más pronto posible la frontera”, concluyó Sheinbaum.