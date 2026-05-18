Aún tiene México una deuda con la comunidad LGTBI+, sigue sin contar con un sistema oficial para registrar crímenes de odio

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    Aún tiene México una deuda con la comunidad LGTBI+, sigue sin contar con un sistema oficial para registrar crímenes de odio
    Integrantes de la comunidad LGTB participaron en la marcha del orgullo gay, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero el 4 de junio 2022. Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal

De acuerdo con datos de organizaciones civiles, en los primeros meses de 2026 hubo 24 asesinatos en los primeros meses de 2026

Entorno al Día Internacional contra la LGBTfobia, que se celebró ayer domingo, organizaciones civiles denunciaron que México continúa sin contar con un sistema oficial para llevar a cabo un registro crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y de género.

Tomando en cuenta datos del Observatorio de Crímenes de Odio, durante los primeros meses de 2026 hasta ahora hay documentados por lo menos 24 asesinatos de personas de la “diversidad sexogenérica” supuestamente vinculados con prejuicio, de estos, 17 fueron en contra de mujeres trans.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/una-de-cada-3-personas-lgtbi-en-mexico-ha-tenido-intentos-o-ideas-suicidas-alertan-activistas-HO15932454

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, activistas resaltan que derivado de la inexistencia de registros oficiales “diferenciados”, se sigue dificultando poder dimensionar la violencia contra personas LGTBI+ en México, “en medio de subregistro, impunidad y fallas en las investigaciones”.

Samuel Jair Martínez, quien es el coordinador de investigación y del Observatorio de Crímenes de Odio en la organización civil mexicana Letra Ese, detalló a EFE que si bien en el último año hubo un “aparente descenso” en en lo que se refiere a los asesinatos de personas LGTBI+, 60 casos que fueron documentados en 2025 frente a 80 en 2024; estas cifras deben leerse con reserva.

Por lo que, añadió Martínez “esto significa que el aparente descenso está sujeto a diferentes dinámicas que podrían aumentar los casos sin aviso previo”.

teniendo en cuenta la situacion, Martínez advierte sobre la continuidad de agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos LGBT+, habiendo hasta el día hoy al menos 20 casos de este tipo en los últimos tres años.

Entre otras tendencias que son consideradas como preocupantes, quien es el el coordinador de investigación y del Observatorio de Crímenes de Odio en la organización civil mexicana Letra Ese, describe que las mujeres trans siguen siendo las principales víctimas de violencia letal vinculada con el prejuicio, “al concentrar 35 de los 60 homicidios de personas LGBT+ documentados en 2025”, precisa EFE.

Por lo que, insiste Martínez, que no obstante a las recomendaciones internacionales, México aún no cuenta con un sistema oficial para registrar homicidios con perspectiva de orientación sexual e identidad de género.

“Nuestro informe suple esta necesidad (más no sustituye la responsabilidad del Estado)”, aseveró a EFE el integrante de Letra Ese, que es una organización que construye sus registros a partir de notas de prensa, redes sociales y observatorios locales.

Por su parte, Amy Salazar, oficial de Emancipación y Comunicación del programa Identidad Sexual en la organización Balance, expresó a EFE que la violencia LGBTfóbica no inicia “con el asesinato y que muchas veces ni siquiera entra en las estadísticas”.

En opinión de Salazar es la falta de registros diferenciados lo que continúa siendo una de las deudas fundamentales del Estado frente a la violencia LGBTfóbica y que esto ocurre mientras las formas de discriminación tales como la lesbofobia, así como las violencias en espacios cotidianos aún están fuera de la conversación pública.

“Las violencias que más nos aquejan son las que vivimos en nuestros espacios más cotidianos”, afirmó a EFE Salazar, asegurando que estas formas de discriminación impactan en la salud mental.

Haciendo una referencia a lo anterior, citó un diagnóstico realizado por Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mismo que fue publicado en 2023, en el que descubrió que cerca del 80 % de los hombres trans y personas no binarias reportaron haber tenido una ideación suicida, en el caso de las mujeres bisexuales fue el 60.7 % y un 57,4 % en las mujeres lesbianas.

“Son violencias que nos llevan a ocultar nuestras identidades, a evitar expresarnos, a modificar nuestra expresión de género”, concluyó Salazar.

“No existen políticas públicas u otros esfuerzos de gran escala en contra de los prejuicios y la prevención de la violencia”, finalizó Martínez.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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