Autoriza Senado ingreso de 28 marines de EU armados a México

Durante la sesión ordinaria y previa aprobación en comisiones, se aprobó por 83 votos a favor y cinco en contra el ingreso de los marines armados para que participen en la actividad de entrenamiento Evento SOF 19 que se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

En fast track y sin debate, el pleno del Senado aprobó la autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que se permita el ingreso a territorio nacional de 28 elementos armados, pertenecientes al Equipo 4 de los Navy SEAL’s.

Lo anterior en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

En menos de 24 horas que recibió la solicitud presidencial se autorizó el permiso con el argumentó que el evento tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales de México, fortalecer la compatibilidad operativa, promover programas integrales que incrementen las habilidades y capacidades operacionales.

”Enfocándose en el combate cercano en interiores, procedimientos de reacción a contacto, medicina táctica, patrullaje urbano, brecheo/exploración y detección de explosivos, técnicas de francotirador, enganche y abordaje de embarcaciones, y operaciones de interdicción marítima”, destaca el oficio que fue turnado a comisiones para su análisis.

El Equipo 4 de los Navy SEAL’s participará con 28 elementos, mismos que impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval, e ingresarán a territorio nacional a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América con equipo táctico, municiones y armamento orgánico, aterrizando en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

El personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México recibirá y trasladará al Equipo 4 de los Navy SEAL a las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México, y al Sector Naval de Puerto Cortés en Isla Margarita, Baja California Sur.