¿De qué murió Otto Sirgo?... la hija del actor revela la causa de su fallecimiento

En las primeras horas posteriores a su fallecimiento no se había informado públicamente la causa de muerte. Sin embargo, durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre, su hija Valerie Sirgo habló con medios de comunicación y explicó qué ocurrió con el intérprete.

El actor Otto Sirgo murió el martes 29 de septiembre de 2026, a los 79 años, después de más de cinco décadas de trayectoria en la televisión, el teatro y el cine mexicano. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

De acuerdo con su relato, Otto Sirgo permaneció algunos días hospitalizado debido a un problema cardiaco y posteriormente decidió regresar a su casa. “Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues... descansó”, contó Valerie.

EL DUELO POR LA MUERTE DE MALENI MORALES

Durante sus declaraciones, Valerie también habló sobre el impacto que tuvo en su padre la muerte de su esposa, la actriz Maleni Morales, ocurrida en 2020.

La hija de Sirgo consideró que el actor nunca logró recuperarse completamente de aquella pérdida y aseguró que continuaba extrañándola. “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”, expresó.

El propio Otto Sirgo había hablado públicamente sobre ese duelo en mayo de 2025. En una entrevista con Televisa Espectáculos, reconoció que después de la muerte de Maleni había reducido considerablemente sus actividades sociales.

“Lo que ya se me han quitado mucho las ganas de salir, de andar en la calle y desde que murió Maleni prácticamente no salgo, he dejado de socializar, la verdad”, declaró entonces el actor.

OTTO SIRGO TAMBIÉN HABLÓ DE SUS PROBLEMAS DE SALUD

En aquella entrevista, el actor también explicó que enfrentaba un problema de equilibrio que había sido tratado por dos médicos, aunque sin obtener una solución definitiva.

“Es muy chistoso porque mi salud, mi cuerpo, todo está perfecto, excepto mi equilibrio. Tengo un problema de equilibrio, ni modo. Ya me lo han tratado dos médicos diferentes y pues no pasa nada”, relató.

El padecimiento incluso influyó en sus decisiones profesionales. Sirgo contó que tuvo que rechazar una obra de teatro porque algunas escenas requerían saltar y realizar movimientos que podían representar un riesgo debido a su problema de equilibrio.

Años antes, en 2020, también había hablado sobre las consecuencias de su historial como fumador. “Tengo un problema de cigarritis aguda, llevo muchos años fumando. Entonces, tengo tos de fumador, pero aparte tengo flemillas por ahí perdidas”, comentó en una entrevista con De Primera Mano.

No obstante, Valerie Sirgo no atribuyó el fallecimiento de su padre a esos padecimientos previos. Su explicación ante los medios se limitó al episodio cardiaco ocurrido después de varios días de hospitalización.

UNA CARRERA DE MÁS DE CINCO DÉCADAS

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en México. Procedente de una familia vinculada con la actuación, llegó a convertirse en uno de los rostros reconocibles de los melodramas mexicanos.

Participó en alrededor de 50 telenovelas, además de trabajar en cine y teatro. Entre sus producciones más recordadas están Rosa salvaje, Lazos de amor, Niña amada mía, Alcanzar una estrella II y Por un beso. También trabajó como director de telenovelas.

En los Premios TVyNovelas, obtuvo reconocimientos como mejor actor de reparto por Alcanzar una estrella II y Lazos de amor. Su último periodo profesional incluyó participaciones en producciones recientes, manteniéndose activo durante sus últimos años.

¿DÓNDE QUEDARÁN LAS CENIZAS DE OTTO SIRGO?

Valerie Sirgo también explicó cuál era uno de los deseos de su padre para después de su muerte. El actor quería que sus cenizas fueran llevadas al Popocatépetl para realizar una ceremonia en ese sitio.

De acuerdo con su hija, Otto incluso había pensado en rentar un helicóptero para cumplir esa última voluntad. Sin embargo, las circunstancias harán necesario modificar la manera de realizar el traslado.

La familia contempla llevar las cenizas por tierra y realizar una ceremonia vinculada con el deseo que el actor había expresado, con la intención de conservar el sentido de su última voluntad.