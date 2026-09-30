Héctor Herrera vuelve a enloquecer y acaba expulsado por violento en partido contra Kansas City

Héctor Herrera volvió a quedar en el centro de la polémica en la MLS. El mediocampista mexicano fue expulsado durante el partido entre Houston Dynamo y Sporting Kansas City, disputado el sábado 26 de septiembre, después de protagonizar un altercado con el delantero Taylor Calheira. La expulsión ocurrió en el tiempo agregado de la primera mitad, cuando Houston ya perdía 2-0. El Dynamo terminó jugando todo el segundo periodo con un hombre menos y no pudo reaccionar ante un Sporting Kansas City que terminó llevándose los tres puntos de Shell Energy Stadium. El incidente comenzó después de un enfrentamiento entre André Luiz y Franco Negri. La discusión fue aumentando de intensidad hasta involucrar a otros futbolistas de ambos conjuntos. En medio del conato de bronca, Herrera se dirigió hacia Taylor Calheira, lo tomó del cuello y posteriormente lo empujó, provocando que el delantero de Kansas City terminara en el césped. El árbitro mostró directamente la tarjeta roja al mexicano en el 45+3. La expulsión dejó al Dynamo condicionado para toda la segunda parte. Para entonces, Sporting Kansas City ya ganaba 2-0, gracias a los goles de André Luiz, al minuto 27, y Calvin Harris, al 45.

La expulsión dejó al Dynamo condicionado para toda la segunda parte. Para entonces, Sporting Kansas City ya ganaba 2-0, gracias a los goles de André Luiz, al minuto 27, y Calvin Harris, al 45. Con la inferioridad numérica, Houston tuvo pocas posibilidades de modificar el marcador. Kansas City administró la ventaja y consiguió una victoria que significó apenas su primera portería imbatida de la temporada. UN ANTECEDENTE QUE VUELVE A LA MEMORIA La nueva expulsión también recordó el episodio que protagonizó Herrera en los playoffs de 2024, cuando todavía militaba en su primera etapa con Houston. El 3 de noviembre de 2024, durante el partido contra Seattle Sounders, Herrera fue expulsado después de escupir hacia el árbitro Armando Villarreal. La MLS posteriormente le impuso dos partidos adicionales de suspensión, tres encuentros en total, además de una multa económica. Aquel incidente tuvo consecuencias más allá de la cancha. Houston Dynamo decidió no ejercer la opción de su contrato para 2025. El gerente general Pat Onstad explicó que la conducta ante el árbitro influyó en la decisión, aunque también señaló factores relacionados con el rendimiento y la disponibilidad del jugador. Después de aquella salida, Herrera regresó al futbol mexicano con Toluca durante 2025, etapa en la que participó en los dos títulos de Liga MX conseguidos por los Diablos en ese año. El propio Houston confirmó que el mediocampista disputó 34 partidos en todas las competencias con el conjunto escarlata. Además, Toluca conquistó el Campeón de Campeones de 2025 y la Campeones Cup 2025, ampliando la cosecha de títulos del equipo durante ese periodo. A comienzos de 2026, Houston Dynamo decidió volver a contar con Herrera. El club anunció su regreso con un contrato hasta finales de 2026, además de una opción que puede extender el vínculo hasta junio de 2027. AHORA, OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN El regreso de Herrera había comenzado con actuaciones importantes. En abril, por ejemplo, marcó el gol de la victoria frente a Orlando City y fue incluido en el Equipo de la Jornada de MLS. Durante la temporada también aportó goles y asistencias en distintas competencias. Pero su expulsión ante Kansas City vuelve a colocar su comportamiento disciplinario bajo la lupa. Además, hay un dato particular ocurrido después del partido: el Comité Disciplinario de la MLS multó a Taylor Calheira por simulación o exageración de una acción ocurrida en el minuto 48+, aunque esa determinación corresponde a una conducta distinta de la que provocó la expulsión de Herrera. Para Houston, el resultado fue especialmente costoso porque llegó en un tramo importante de la temporada regular. El Dynamo, que había llegado a ocupar el primer lugar de la Conferencia Oeste durante agosto, terminó perdiendo 2-0 ante un Kansas City que llegaba desde la parte baja de la clasificación.

Con la inferioridad numérica, Houston tuvo pocas posibilidades de modificar el marcador. Kansas City administró la ventaja y consiguió una victoria que significó apenas su primera portería imbatida de la temporada. UN ANTECEDENTE QUE VUELVE A LA MEMORIA La nueva expulsión también recordó el episodio que protagonizó Herrera en los playoffs de 2024, cuando todavía militaba en su primera etapa con Houston. El 3 de noviembre de 2024, durante el partido contra Seattle Sounders, Herrera fue expulsado después de escupir hacia el árbitro Armando Villarreal. La MLS posteriormente le impuso dos partidos adicionales de suspensión, tres encuentros en total, además de una multa económica. Aquel incidente tuvo consecuencias más allá de la cancha. Houston Dynamo decidió no ejercer la opción de su contrato para 2025. El gerente general Pat Onstad explicó que la conducta ante el árbitro influyó en la decisión, aunque también señaló factores relacionados con el rendimiento y la disponibilidad del jugador. Después de aquella salida, Herrera regresó al futbol mexicano con Toluca durante 2025, etapa en la que participó en los dos títulos de Liga MX conseguidos por los Diablos en ese año. El propio Houston confirmó que el mediocampista disputó 34 partidos en todas las competencias con el conjunto escarlata. Además, Toluca conquistó el Campeón de Campeones de 2025 y la Campeones Cup 2025, ampliando la cosecha de títulos del equipo durante ese periodo. A comienzos de 2026, Houston Dynamo decidió volver a contar con Herrera. El club anunció su regreso con un contrato hasta finales de 2026, además de una opción que puede extender el vínculo hasta junio de 2027. AHORA, OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN El regreso de Herrera había comenzado con actuaciones importantes. En abril, por ejemplo, marcó el gol de la victoria frente a Orlando City y fue incluido en el Equipo de la Jornada de MLS. Durante la temporada también aportó goles y asistencias en distintas competencias. Pero su expulsión ante Kansas City vuelve a colocar su comportamiento disciplinario bajo la lupa. Además, hay un dato particular ocurrido después del partido: el Comité Disciplinario de la MLS multó a Taylor Calheira por simulación o exageración de una acción ocurrida en el minuto 48+, aunque esa determinación corresponde a una conducta distinta de la que provocó la expulsión de Herrera. Para Houston, el resultado fue especialmente costoso porque llegó en un tramo importante de la temporada regular. El Dynamo, que había llegado a ocupar el primer lugar de la Conferencia Oeste durante agosto, terminó perdiendo 2-0 ante un Kansas City que llegaba desde la parte baja de la clasificación. Herrera vuelve así a protagonizar una expulsión en la MLS, dos años después de aquel episodio con Villarreal que marcó el final de su primera etapa en Houston. Esta vez, la consecuencia inmediata fue dejar a su equipo con diez hombres durante toda la segunda mitad y contribuir a una derrota que el Dynamo no pudo remontar.

La expulsión dejó al Dynamo condicionado para toda la segunda parte. Para entonces, Sporting Kansas City ya ganaba 2-0, gracias a los goles de André Luiz, al minuto 27, y Calvin Harris, al 45. Con la inferioridad numérica, Houston tuvo pocas posibilidades de modificar el marcador. Kansas City administró la ventaja y consiguió una victoria que significó apenas su primera portería imbatida de la temporada. UN ANTECEDENTE QUE VUELVE A LA MEMORIA La nueva expulsión también recordó el episodio que protagonizó Herrera en los playoffs de 2024, cuando todavía militaba en su primera etapa con Houston. El 3 de noviembre de 2024, durante el partido contra Seattle Sounders, Herrera fue expulsado después de escupir hacia el árbitro Armando Villarreal. La MLS posteriormente le impuso dos partidos adicionales de suspensión, tres encuentros en total, además de una multa económica. Aquel incidente tuvo consecuencias más allá de la cancha. Houston Dynamo decidió no ejercer la opción de su contrato para 2025. El gerente general Pat Onstad explicó que la conducta ante el árbitro influyó en la decisión, aunque también señaló factores relacionados con el rendimiento y la disponibilidad del jugador. Después de aquella salida, Herrera regresó al futbol mexicano con Toluca durante 2025, etapa en la que participó en los dos títulos de Liga MX conseguidos por los Diablos en ese año. El propio Houston confirmó que el mediocampista disputó 34 partidos en todas las competencias con el conjunto escarlata. Además, Toluca conquistó el Campeón de Campeones de 2025 y la Campeones Cup 2025, ampliando la cosecha de títulos del equipo durante ese periodo. A comienzos de 2026, Houston Dynamo decidió volver a contar con Herrera. El club anunció su regreso con un contrato hasta finales de 2026, además de una opción que puede extender el vínculo hasta junio de 2027. AHORA, OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN El regreso de Herrera había comenzado con actuaciones importantes. En abril, por ejemplo, marcó el gol de la victoria frente a Orlando City y fue incluido en el Equipo de la Jornada de MLS. Durante la temporada también aportó goles y asistencias en distintas competencias. Pero su expulsión ante Kansas City vuelve a colocar su comportamiento disciplinario bajo la lupa. Además, hay un dato particular ocurrido después del partido: el Comité Disciplinario de la MLS multó a Taylor Calheira por simulación o exageración de una acción ocurrida en el minuto 48+, aunque esa determinación corresponde a una conducta distinta de la que provocó la expulsión de Herrera. Para Houston, el resultado fue especialmente costoso porque llegó en un tramo importante de la temporada regular. El Dynamo, que había llegado a ocupar el primer lugar de la Conferencia Oeste durante agosto, terminó perdiendo 2-0 ante un Kansas City que llegaba desde la parte baja de la clasificación. Herrera vuelve así a protagonizar una expulsión en la MLS, dos años después de aquel episodio con Villarreal que marcó el final de su primera etapa en Houston. Esta vez, la consecuencia inmediata fue dejar a su equipo con diez hombres durante toda la segunda mitad y contribuir a una derrota que el Dynamo no pudo remontar.