‘Merlina’ prepara su regreso: Netflix termina el rodaje de la tercera temporada

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    ‘Merlina’ prepara su regreso: Netflix termina el rodaje de la tercera temporada
    Trama.Jenna Ortega volverá como la hija de los Addams en una nueva entrega que contará con rostros conocidos y nuevas incorporaciones al elenco. FOTO: FACEBOOK@NETFLIX

La serie que protagoniza Jenna Ortega y produce Tim Burton llegará a las pantallas hasta el 2027

Este miércoles, Netflix confirmó que la producción de la tercera temporada de Merlina ya terminó oficialmente, por lo que la serie se prepara para regresar a la plataforma luego del final de la segunda temporada en septiembre de 2025.

Jenna Ortega encabeza de nueva cuenta la serie inspirada en la Familia Addams que la catapultó a la fama internacional. Además, nuevamente estará bajo la dirección del cineasta Tim Burton, quien también se desempeña como productor ejecutivo de la serie.

Según la información compartida por Reforma, el rodaje de los nuevos episodios se realizó en París y Dublín, después de que la segunda temporada, estrenada el año pasado en dos partes, terminara con ‘Merlina’ emprendiendo un nuevo viaje junto a su ‘Tío Lucas’ para rescatar a ‘Enid Sinclair’, quien había quedado atrapada tras transformarse en una mujer lobo alfa.

¿QUÉ PASÓ CON ‘MERLINA’?

Desde su estreno en 2022, la serie se mantiene como uno de los mayores éxitos de Netflix, pues su primera temporada se convirtió en la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma y ocupó el segundo lugar general, únicamente detrás de la primera temporada de ‘El Juego del Calamar’.

La segunda temporada también consiguió cifras destacadas y terminó dentro del listado de los 10 títulos más vistos de todos los tiempos de Netflix, mientras que sus primeros cuatro episodios acumularon 50 millones de visualizaciones durante sus primeros cinco días, igualando el desempeño inicial de la primera entrega.

Para la tercera temporada, Jenna Ortega volverá a compartir pantalla con Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams, Isaac Ordonez como Pugsley Addams, Emma Myers como Enid Sinclair, Fred Armisen como el Tío Lucas y Hunter Doohan como Tyler Galpin.

NUEVOS PERSONAJES EN ‘MERLINA’

El reparto también contará nuevamente con Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Joanna Lumley y Andrew McCarthy, además de varias incorporaciones que ampliarán el universo de la familia Addams.

Entre ellas destaca Eva Green, quien interpretará a ‘Ophelia Frump’, hermana de Morticia y tía de Merlina, mientras que Lena Headey, James Lance, Oscar Morgan, Chris Sarandon, Noah Taylor y Kennedy Moyer también se sumarán a la producción.

Uno de los reencuentros más llamativos será el de Winona Ryder con Jenna Ortega y Tim Burton, después de que los tres coincidieran en el universo de ‘Beetlejuice’: Ryder protagonizó la cinta original dirigida por Burton, mientras que Ortega participó en su secuela.

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‘Merlina’ está basada en los personajes creados por Charles Addams y fue desarrollada por Alfred Gough y Miles Millar, quienes además se desempeñan como showrunners y productores ejecutivos. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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