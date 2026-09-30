Programa de Regularización Fiscal 2026: SAT permite reducir multas y recargos, ¿cómo solicitarlo?
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El Programa de Regularización Fiscal 2026 del SAT llega a su recta final.
Si tienes un adeudo fiscal pendiente, octubre representa la última oportunidad para revisar si puedes acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El esquema permite obtener una disminución de hasta 100 por ciento en determinados conceptos, aunque el beneficio depende del tipo de crédito, la situación fiscal y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad.
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN FISCAL 2026?
El programa busca facilitar que personas físicas y morales se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales mediante un estímulo para reducir determinados accesorios de los adeudos.
Puede aplicarse a créditos correspondientes a ejercicios fiscales de 2024 y anteriores, incluyendo ciertos recargos, gastos de ejecución y multas relacionadas con contribuciones federales, aprovechamientos y cuotas compensatorias.
En algunos casos, la reducción puede llegar a 100 por ciento. Para créditos firmes integrados exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago, el estímulo puede ser de hasta 90 por ciento, siempre que se cumpla con la obligación que originó la multa.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL ESTÍMULO DEL SAT?
El beneficio está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales no hayan excedido 300 millones de pesos durante 2024.
Además, deben cumplir condiciones específicas. Entre ellas, no haber recibido determinadas condonaciones fiscales previas, no haber utilizado el estímulo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2025 y no contar con una sentencia firme por delitos fiscales.
También existen restricciones para contribuyentes incluidos en determinados listados fiscales y otros supuestos establecidos por el SAT.
¿QUÉ ADEUDOS PUEDEN REDUCIRSE?
El programa contempla distintos escenarios. Puede aplicar cuando existen contribuciones omitidas que todavía no han sido determinadas por la autoridad, cuando el contribuyente está sujeto a una revisión fiscal o cuando ya existe un crédito fiscal firme.
Entre los conceptos contemplados están multas fiscales y aduaneras, recargos y gastos de ejecución relacionados con determinados adeudos.
Por ello, es importante identificar primero qué tipo de crédito se tiene antes de iniciar la solicitud.
¿CÓMO SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN FISCAL 2026?
El procedimiento depende de cada situación.
Cuando el contribuyente tiene impuestos pendientes que aún no han sido determinados por el SAT, debe presentar las declaraciones correspondientes y seleccionar el “Estímulo de regularización fiscal” dentro del apartado de pago o determinación de pago.
Si existe un crédito fiscal firme, la solicitud se realiza mediante Mi Portal, en el trámite “ESTÍMULO FISCAL LIF 2026”. Cuando el adeudo está impugnado, también se debe presentar el acuse de desistimiento correspondiente.
¿CUÁNDO TERMINA EL PROGRAMA?
La fecha límite para solicitar el estímulo es el 31 de octubre de 2026. El SAT señala que el programa está disponible desde el 1 de enero y hasta esa fecha.
En determinados casos es posible solicitar el pago de contribuciones hasta en seis parcialidades, de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad.
Si un contribuyente cumple con los requisitos, pero no presenta su solicitud dentro del plazo, el adeudo continuará sujeto a las disposiciones fiscales aplicables.
Antes de iniciar el trámite, el SAT recomienda revisar la situación particular del crédito y utilizar únicamente sus canales oficiales de atención.