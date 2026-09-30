Programa de Regularización Fiscal 2026: SAT permite reducir multas y recargos, ¿cómo solicitarlo?

Si tienes un adeudo fiscal pendiente, octubre representa la última oportunidad para revisar si puedes acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El esquema permite obtener una disminución de hasta 100 por ciento en determinados conceptos, aunque el beneficio depende del tipo de crédito, la situación fiscal y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN FISCAL 2026?

El programa busca facilitar que personas físicas y morales se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales mediante un estímulo para reducir determinados accesorios de los adeudos.

Puede aplicarse a créditos correspondientes a ejercicios fiscales de 2024 y anteriores, incluyendo ciertos recargos, gastos de ejecución y multas relacionadas con contribuciones federales, aprovechamientos y cuotas compensatorias.

En algunos casos, la reducción puede llegar a 100 por ciento. Para créditos firmes integrados exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago, el estímulo puede ser de hasta 90 por ciento, siempre que se cumpla con la obligación que originó la multa.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL ESTÍMULO DEL SAT?

El beneficio está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales no hayan excedido 300 millones de pesos durante 2024.

Además, deben cumplir condiciones específicas. Entre ellas, no haber recibido determinadas condonaciones fiscales previas, no haber utilizado el estímulo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2025 y no contar con una sentencia firme por delitos fiscales.

También existen restricciones para contribuyentes incluidos en determinados listados fiscales y otros supuestos establecidos por el SAT.