Pago triple en noviembre: ¿Qué adultos mayores pensionados lo podrán recibir?

Durante noviembre de 2026 podría convertirse en un mes de ingresos extraordinarios para algunos adultos mayores, sobre todo pensionados y jubilados, ya que distintos depósitos podrían coincidir durante el mismo periodo, convirtiéndose en un pago triple. Aunque el escenario de pagos distintos no aplica para todas las personas de la tercera edad, puesto que depende a que determinados programas sociales está inscrito o de ser pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que existen diferencias importantes sobre quién puede recibir cada recurso. Para recibir el triple pago, dependerá de ciertos requisitos y llegarán divididos en distintas fechas.

ADULTOS MAYORES QUE RECIBIRÁN HASTA TRES PAGOS EN NOVIEMBRE Vinculación Productiva Uno de los casos corresponde a quienes participan en el programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), mediante el cual las personas mayores pueden incorporarse a actividades laborales en centros de trabajo. De acuerdo con la información proporcionada, quienes consiguen un empleo mediante este esquema pueden obtener al menos 9,582 pesos mensuales (salario mínimo de 2026), dependiendo de las condiciones del trabajo realizado. Además, cuando una persona es contratada directamente por una empresa a través de este programa, puede tener derecho a las prestaciones laborales correspondientes. Entre ellas puede encontrarse el aguinaldo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la relación laboral.

Dicho programa impulsa la integración de personas mayores al mercado laboral formal mediante convenios con empresas. Los empleos pueden ser por hora, por jornada, por proyecto o por servicios, y garantizan sueldo base, prestaciones de Ley: aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, entre otras; y en algunos casos, beneficios superiores a los establecidos en la ley. Además, este esquema contempla actividades voluntarias, como el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, con el que se busca la inclusión social y la generación de ingresos complementarios. Pensión para Adultos Mayores A los ingresos derivados de una actividad laboral puede sumarse el pago de la Pensión para Adultos Mayores, siempre que la persona también forme parte de este programa. Sin embargo, aquellos mexicanos y mexicanas que cuenten con la Pensión del Bienestar Adultos Mayores no recibirán aguinaldo. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal.

De esta manera, un adulto mayor que participe en Vinculación Productiva y además sea beneficiario de la pensión podría recibir ambos recursos, aunque se trata de apoyos con orígenes y condiciones diferentes. La posibilidad de acumular estos ingresos es precisamente lo que ha llamado la atención de cara a noviembre, un mes en el que muchas familias comienzan a prepararse para los gastos de fin de año. Pensión IMSS o ISSSTE, junto a aguinaldo Existe otro escenario para las personas que ya están jubiladas del IMSS o ISSSTE. En estos casos, noviembre coincide con movimientos relacionados con sus pensiones y, dependiendo del régimen, con el aguinaldo. El aguinaldo equivale a un mes de pensión en el caso de pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, de acuerdo a la ley vigente hasta el 30 de junio de 1997 (conocida como ley 73).

Aunque tradicionalmente el pago se realiza en diciembre, pensionados reciben el pago durante el mes de noviembre, ya que se les brinda durante el último pago del año. Para los pensionados del ISSSTE, el aguinaldo se entrega en dos partes. La primer parte se pagaría durante la primera quincena de noviembre y la segunda el 27 de noviembre, además del pago correspondiente a la pensión. En el caso de los jubilados del IMSS, el pago de la pensión está señalado para el lunes 2 de noviembre. Además, quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) también recibirían su aguinaldo.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ‘VINCULACIÓN PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES’? Dicho programa permite a las personas mayores de 60 años, reingresar al mercado laboral y por ende contar con todos los beneficios establecidos para los trabajadores activos como aguinaldo, prima vacacional, seguro social, entre otras. Sin embargo, aquellos mexicanos y mexicanas que cuenten con la Pensión del Bienestar Adultos Mayores no recibirán aguinaldo. Es decir, todos aquellos adultos mayores que están incorporados al programa ‘Vinculación Productiva’, recibirán su prestación laboral. Dicho programa impulsa la integración de personas mayores al mercado laboral formal mediante convenios con empresas. Los empleos pueden ser por hora, por jornada, por proyecto o por servicios, y garantizan: - Sueldo base. - Prestaciones de Ley: aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, entre otras. - En algunos casos, beneficios superiores a los establecidos en la ley. Además, este esquema contempla actividades voluntarias, como el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, con el que se busca la inclusión social y la generación de ingresos complementarios. ¿CÓMO PUEDO UNIRME A ‘VINCULACIÓN PRODUCTIVA’? Para incorporarse al programa del INAPAM debe cumplir con algunos requisitos como: - Tener 60 años cumplidos; - Presentar su credencial INAPAM vigente; - Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE); - Completar una solicitud de inclusión social: - Realizar una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva: - Seleccionar una oferta laboral o voluntaria disponible; - Participar en la gestión de entrevista con la empresa interesada en contratar. Posteriormente, se realizará una entrevista con promotores del programa, quienes ayudarán a elegir una actividad productiva o voluntaria según su perfil. No obstante, además de los documentos mencionados, la empresa pedirá requisitos adicionales, dependiendo del puesto que ofrezcan. Es importante destacar que el salario mínimo garantizado dentro de este esquema equivale, en 2026, a 9 mil 582 pesos mensuales ($315.04 diarios) lo que convierte al programa en una fuente segura de ingresos para quienes logren colocarse.

Para unirse a ‘Vinculación Productiva’ deberás realizar los siguientes pasos: - Ubicar el módulo de Vinculación Productiva más cercano (horario de atención de 8:00 a 15:00 horas). - Llenar la solicitud de inclusión social. - Tener una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva. - Seleccionar la oferta de actividad productiva y/o voluntaria. - Gestionar la entrevista con la empresa correspondiente. Una vez concluido el proceso, el adulto mayor podrá incorporarse al empleo elegido, junto a la certeza de recibir un sueldo base y prestaciones de ley; además de contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios y en algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley. Es decir, aquellas personas que cuenten con su tarjeta del INAPAM y se unan al programa ‘Vinculación Productiva’, podrán disfrutar de un proporcional del aguinaldo en este 2026. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES’? La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es mejorar la situación de protección social de todas las personas de 65 años de edad en adelante de origen mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, a través de un pago que en 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales entregados de manera directa, sin intermediarios. Este apoyo está reconocido como un derecho en la Constitución, es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir su entrega, sin importar el gobierno o gobernantes en turno. Además, esta pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias.

¿QUÉ ES EL AGUINALDO? El aguinaldo es una gratificación anual que se paga a los trabajadores, generalmente al final del año, como parte de sus beneficios laborales. En muchos países de América Latina, como México, este pago es obligatorio y corresponde a una cantidad que suele ser equivalente a un salario mensual. El objetivo del aguinaldo es reconocer y recompensar el esfuerzo de los trabajadores durante el año, además de ayudarles en las festividades de fin de año. En México, esta cantidad se calcula como el 15% de lo que el trabajador haya ganado durante el año o se paga en una única cuota. La fecha de pago varía según la legislación local, pero en muchos lugares se tiene que entregar antes del 20 de diciembre. ¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO? Para calcular correctamente la cantidad que recibirás en los próximos días, deberás tomar en cuenta estos dos elementos sumamente importantes: tu salario mensual y el tiempo que llevas en tu empleo. Para calcularlo, sigue este procedimiento: 1. Primero se obtiene el salario diario dividiendo el salario mensual entre 30. 2. Luego, el resultado se multiplica por los 15 días de aguinaldo correspondiente a un año completo de trabajo. 3. Posteriormente, la cantidad estándar se divide entre los días del año (365), el resultado es la cantidad que por día laborado se proporciona de aguinaldo. 4. Por último, la cantidad de aguinaldo por día se debe multiplicar por los días trabajados y el resultado será la cantidad de aguinaldo proporcional que te corresponde. Para los trabajadores que no hayan cumplido un año completo de servicio, el aguinaldo será calculado de manera proporcional, de acuerdo con el tiempo que hayan laborado durante el año. ¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO DEL IMSS E ISSSTE EN 2026? El aguinaldo IMSS e ISSSTE 2026 aplica únicamente para los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir: • Personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. • Jubilados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. • Cumplieron con el mínimo de semanas cotizadas (500 semanas en la mayoría de los casos). Las modalidades de pensión de la Ley 73 que reciben esta prestación son: - Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (Casi la totalidad de los jubilados de la Ley 73); - Invalidez o Riesgo de Trabajo (Incapacidad Permanente); - Pensiones de Beneficiarios (Viudez, Orfandad y Ascendientes).

Por el contrario, quienes están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, y que reciben su pensión a través de una Afore, no reciben aguinaldo. Esto se debe a que sus recursos provienen de cuentas individuales, y no del sistema solidario administrado por el IMSS. Pero, ¿qué pasa si no llega el aguinaldo? Si eres pensionado bajo la Ley 73 y el aguinaldo no aparece, lo mejor es: 1.- Verificar que datos bancarios estén actualizados; 2.- Revisar movimientos bancarios desde el cajero automático o la app de tu banco; 3.- Contactar directamente al IMSS o acudir a tu subdelegación más cercana. Recuerda, no hay deducciones ni retenciones adicionales por el concepto, al ser un derecho establecido en la Ley del Seguro Social.