‘Ayuda humanitaria a Cuba continúa’... Sheinbaum reafirma que mantendrá envío de petróleo

Durante La Mañanera , la mandataria subrayó que en ningún momento afirmó que México hubiera cancelado su apoyo al pueblo cubano. “Yo nunca hablé de que se hubiera suspendido”, enfatizó, al aclarar el origen de la controversia.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa , luego de que surgiera confusión por una nota periodística que interpretó erróneamente una supuesta suspensión en el envío de petróleo.

Sheinbaum señaló que la política exterior mexicana mantiene una línea clara de solidaridad internacional, particularmente en contextos de crisis energética o humanitaria, como ha ocurrido históricamente con distintos países.

TE PUEDE INTERESAR: Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

CONTRATOS DE PEMEX Y APOYO SOLIDARIO

La presidenta explicó que existen dos esquemas distintos en la relación energética con Cuba. Por un lado, Petróleos Mexicanos mantiene contratos comerciales con el gobierno cubano, cuyos tiempos, volúmenes y condiciones de entrega se rigen estrictamente por criterios técnicos y contractuales.

En este contexto, Pemex puede ajustar o frenar envíos conforme a los términos establecidos, sin que ello represente una decisión política o un cambio en la postura del Gobierno de México.

Por otro lado, Sheinbaum precisó que México también envía combustible como ayuda humanitaria, un mecanismo separado de los contratos comerciales y que responde a solicitudes específicas y a situaciones de emergencia.

POLÍTICA EXTERIOR BASADA EN PRINCIPIOS

Sheinbaum enfatizó que la ayuda humanitaria a Cuba continúa, al igual que la asistencia que México brinda a otros países cuando enfrentan crisis energéticas, desastres naturales o situaciones extraordinarias.

Recordó que la política exterior mexicana se rige por principios históricos como la soberanía, la no intervención y la solidaridad entre los pueblos, los cuales guían este tipo de decisiones.

“México siempre ha sido solidario con los pueblos del mundo y estas son decisiones soberanas”, afirmó la mandataria, al descartar cualquier cambio de fondo en la relación bilateral con la isla.

DECISIONES TÉCNICAS, NO POLÍTICAS

La presidenta reiteró que cualquier determinación relacionada con los contratos de Pemex responde exclusivamente a criterios técnicos y comerciales, sin interferencia política ni condicionamientos externos.

En contraste, la asistencia humanitaria se mantiene activa y flexible, en función de las necesidades que se presenten y de las solicitudes formales de los países beneficiarios.

Sheinbaum subrayó que ambos esquemas —comercial y humanitario— operan de manera independiente, evitando confusiones y garantizando claridad en la comunicación pública sobre la política energética y exterior del país.

TE PUEDE INTERESAR: Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos

DATOS CURIOSOS

· Pemex maneja contratos energéticos con varios países

· La ayuda humanitaria opera fuera de esquemas comerciales

· México mantiene principios de no intervención desde hace décadas

· El apoyo energético se define según crisis o emergencias