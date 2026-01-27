Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos

Noticias
/ 27 enero 2026
    Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos
    También se erogó 40 mil 326 pesos por un contrato para impartir un taller de pintura para personal activo y pensionado. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Talleres

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Contratos muestran que la SCJN erogó recursos en 2025 para talleres dirigidos a personal activo y pensionado

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó en 2025 casi 150 mil pesos para la impartición de talleres de yoga, Tai-Chi, acondicionamiento físico, nutrición y cocina saludable, así como pintura, dirigidos a personal activo y pensionado, de acuerdo con una revisión hecha por El Universal.

Como contexto, los contratos revisados se refieren a servicios impartidos en distintos periodos del año y, en algunos casos, mediante adjudicación directa a personas proveedoras, con modalidades presenciales, en línea o mixtas, según se desprende de la documentación.

El 14 de marzo, la Corte otorgó en adjudicación directa el contrato AD/MIN/DGRM/020/2025 para un taller de yoga destinado a personal activo y pensionados por un monto de 44 mil 329.22 pesos, con opción de participación presencial o virtual.

La documentación indica que el contrato fue asignado a Marcela Mercado Sánchez y que el taller se desarrolló del 18 de marzo al 27 de noviembre. “La impartición de cada uno de los talleres se llevará a cabo en modalidad en línea a través de la plataforma Microsoft TEAMS y/o presencial (...) y/o mixto”, se lee en el documento citado.

En otro caso, el 1 de abril la Dirección General de Recursos Materiales destinó 21 mil 857 pesos para un taller de Tai-Chi para pensionados del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, conforme al reporte revisado.

Además, el contrato AD/MIN/DGRM/018/2025 detalla que el 14 de marzo la SCJN pagó 21 mil 927 pesos por un taller de acondicionamiento físico para personal activo, con sesiones los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas, del 19 de marzo al 26 de noviembre.

Como antecedente, el 26 de marzo se reportó un pago de 20 mil 973 pesos por un taller de nutrición y cocina saludable para pensionados del Poder Judicial de la Federación en la capital, en el marco de las actividades referidas en la revisión.

La Dirección General de Recursos Materiales también erogó 40 mil 326 pesos por un contrato para impartir un taller de pintura para personal activo y pensionado, según los montos asentados en la documentación revisada.

El Universal

El Universal

