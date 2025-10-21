$!Bernardo Bravo: confirman detención de ‘El Pantano’, presunto autor intelectual y extorsionador de citricultores

“Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx, en coordinación con @FiscaliaMich, autoridades del @GabSeguridadMX y del @GobMichoacan, donde fue detenido Rigoberto ‘N’. El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables”, señaló García Harfuch.

El anuncio fue hecho por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch , quien destacó que la captura fue resultado de labores de inteligencia y de coordinación entre diversas dependencias federales y estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) informó sobre la detención de Rigoberto “N” , presunto responsable del cobro de cuotas y extorsiones a productores de limón en el Valle de Apatzingán, Michoacán. El arresto se llevó a cabo tras el asesinato de Bernardo Bravo , líder de los citricultores de la región, ocurrido recientemente.

DETENCIÓN DE RIGOBERTO ‘N’ SUCEDIÓ DURANTE OPERATIVO EN CONJUNTO

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSPC, la detención fue resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y autoridades locales.

Durante la acción policial, agentes ubicaron un vehículo en el que se trasladaba Rigoberto “N”, quien fue identificado como jefe operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de extorsiones a citricultores.

Al momento de su captura, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades confirmaron que la detención forma parte de una serie de operativos destinados a desarticular las redes criminales que operan en el sector agrícola del estado.

QUÉ SE SABE SOBRE EL ASESINATO DE BERNARDO BRAVO

El homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, conmocionó a la comunidad agrícola y encendió las alertas de las autoridades federales.

El cuerpo del líder limonero fue localizado sin vida al interior de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, a la altura de la comunidad La Tinaja. Presentaba huellas de violencia visibles, según reportes preliminares.

Fueron habitantes de la zona quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del vehículo, lo que derivó en el despliegue de fuerzas de seguridad y en la apertura de las primeras líneas de investigación.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres, confirmó el hallazgo y explicó que Bravo se dirigía desde Morelia hacia Apatzingán para reunirse con productores cuando fue asesinado.

“Son diferentes líneas de investigación las que se están generando y revisando. No descartamos ninguna. Vamos a darle seguimiento a los materiales y elementos que se tienen para poder deslindar cualquier responsabilidad”, precisó el fiscal.

