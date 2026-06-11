‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca

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    ‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca
    Enfrentamientos en las proximidades del Estadio Azteca Cuarto oscuro

Manifestantes encapuchados protestaron y marcharon en dirección al Estadio Azteca, pero fueron interceptados por elementos antimotines

El 11 de junio, en paralelo a la inauguración de la Copa Mundial 2026 en México, protestas y bloqueos por parte de diferentes grupos activistas se han conglomerado en la Ciudad de México.

Para interrumpir las protestas y evitar confrontamientos, elementos de seguridad instalaron barricadas y puntos de control para controlar el flujo de peatones dentro de las alcaldías de la capital mexicana. Sin embargo, la tensión causada por las protestas y los posibles disturbios puso en margen a los medios de comunicación que transmitían la llegada de los aficionados al Estadio Azteca para el juego: México contra Sudáfrica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analistas-afirman-que-paro-de-la-cnte-es-una-sangria-al-erario-de-586-mdp-DA21303176

Aunque influencers y medios se concentraron en reportar el partido mundialista, se destacó que a las 2 y media de la tarde, aproximadamente, un grupo de manifestantes, con los rostros cubiertos, permaneció en la avenida Imán, en el cruce con Gran Sur, protestando y gritando consignas en contra del gobierno y del Mundial.

En panorámico de la ubicación, la protesta buscaba marchar en contra de la Puerta 8 del Estadio Azteca. Elementos de la policía de la SSC detuvieron el avance de los manifestantes y ordenaron a los aficionados ingresar al Estadio Azteca.

Se destacó que hubo un enfrentamiento breve, en donde los protestantes lanzaron piedras en contra de los oficiales antimotines y los elementos de seguridad interceptaron a los manifestantes. Se mostró a los policías golpeando y amenazando con sus escudos antiprotestas a los presentes, al igual que a elementos montados en los disturbios.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-gana-la-tribuna-tambien-el-estadio-ciudad-de-mexico-hizo-suyo-el-debut-mundialista-del-tri-MB21317964

Se han reportado actos de vandalismo por parte del supuesto ‘bloque negro’ de los manifestantes; sin embargo, no se ha especificado de qué grupo de activistas, o por cuál causa, este grupo protestaba en las proximidades del Estadio Azteca.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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