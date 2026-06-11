‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca

El 11 de junio, en paralelo a la inauguración de la Copa Mundial 2026 en México, protestas y bloqueos por parte de diferentes grupos activistas se han conglomerado en la Ciudad de México. Para interrumpir las protestas y evitar confrontamientos, elementos de seguridad instalaron barricadas y puntos de control para controlar el flujo de peatones dentro de las alcaldías de la capital mexicana. Sin embargo, la tensión causada por las protestas y los posibles disturbios puso en margen a los medios de comunicación que transmitían la llegada de los aficionados al Estadio Azteca para el juego: México contra Sudáfrica.

Aunque influencers y medios se concentraron en reportar el partido mundialista, se destacó que a las 2 y media de la tarde, aproximadamente, un grupo de manifestantes, con los rostros cubiertos, permaneció en la avenida Imán, en el cruce con Gran Sur, protestando y gritando consignas en contra del gobierno y del Mundial. En panorámico de la ubicación, la protesta buscaba marchar en contra de la Puerta 8 del Estadio Azteca. Elementos de la policía de la SSC detuvieron el avance de los manifestantes y ordenaron a los aficionados ingresar al Estadio Azteca.

Se destacó que hubo un enfrentamiento breve, en donde los protestantes lanzaron piedras en contra de los oficiales antimotines y los elementos de seguridad interceptaron a los manifestantes. Se mostró a los policías golpeando y amenazando con sus escudos antiprotestas a los presentes, al igual que a elementos montados en los disturbios.

Se han reportado actos de vandalismo por parte del supuesto ‘bloque negro’ de los manifestantes; sin embargo, no se ha especificado de qué grupo de activistas, o por cuál causa, este grupo protestaba en las proximidades del Estadio Azteca.

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