Brigadista contiene incendio en pipa en General Escobedo, Nuevo León

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México
/ 3 abril 2026
    Brigadista contiene incendio en pipa en General Escobedo, Nuevo León
    Brigadistas de Protección Civil municipal lograron sofocar el incendio en una pipa el cual estaba poniendo en riesgo a automovilistas y peatones en Escobedo, Nuevo León. CORTESÍA
    Brigadista contiene incendio en pipa en General Escobedo, Nuevo León
    Brigadistas de Protección Civil municipal lograron sofocar el incendio en una pipa el cual estaba poniendo en riesgo a automovilistas y peatones en Escobedo, Nuevo León. CORTESÍA

Se registró en la colonia Nexxus cuando una pipa cargada de gas ardió y amenazaba a automovilistas y peatones

MONTERREY, NL- Brigadistas de Protección Civil municipal lograron sofocar el incendio en una pipa el cual estaba poniendo en riesgo a automovilistas y peatones en Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se registraron el jueves sobre la avenida Sendero y Los Pinos en la colonia Nexxus.

Un brigadista de la corporación municipal logró sofocar el incendio de la pipa de gas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-dos-menores-y-objetivo-prioritario-en-garcia-nuevo-leon-AI19773355

La oportuna intervención de contención del brigadista permitió que llegaran los bomberos en apoyo.

Luego de 25 minutos de labores, el infernal incendio fue sofocado y se descartó el peligro.

En el sitio les reportaron a los brigadistas el incendio en la parte baja de una pipa de gas y el fuego amenazaba con propagarse.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-siete-denuncias-contra-tia-paty-en-nuevo-leon-GJ19761788

De forma inmediata, una unidad especializada para este tipo de contingencias acudió al sitio.

Luego de valorar la situación, el brigadista Reynaldo Hernández Coronado atacó el peligro.

Durante 20 minutos contuvo la situación hasta que llegó el apoyo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/colectivo-amores-realiza-visita-a-los-siete-templos-en-monterrey-para-continuar-busqueda-de-desaparecidos-HI19773334

Ante la situación se realizó la evacuación de tres personas de locales de una plaza comercial.

Debido a la intervención de los brigadistas no hubo personas lesionadas.

Por su parte las autoridades correspondientes investigan la causa del incendio.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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