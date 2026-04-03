Brigadista contiene incendio en pipa en General Escobedo, Nuevo León

MONTERREY, NL- Brigadistas de Protección Civil municipal lograron sofocar el incendio en una pipa el cual estaba poniendo en riesgo a automovilistas y peatones en Escobedo, Nuevo León. Los hechos se registraron el jueves sobre la avenida Sendero y Los Pinos en la colonia Nexxus. Un brigadista de la corporación municipal logró sofocar el incendio de la pipa de gas.

La oportuna intervención de contención del brigadista permitió que llegaran los bomberos en apoyo. Luego de 25 minutos de labores, el infernal incendio fue sofocado y se descartó el peligro. En el sitio les reportaron a los brigadistas el incendio en la parte baja de una pipa de gas y el fuego amenazaba con propagarse.

De forma inmediata, una unidad especializada para este tipo de contingencias acudió al sitio. Luego de valorar la situación, el brigadista Reynaldo Hernández Coronado atacó el peligro. Durante 20 minutos contuvo la situación hasta que llegó el apoyo.

Ante la situación se realizó la evacuación de tres personas de locales de una plaza comercial. Debido a la intervención de los brigadistas no hubo personas lesionadas. Por su parte las autoridades correspondientes investigan la causa del incendio.

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