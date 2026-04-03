Colectivo AMORES realiza visita a los Siete Templos en Monterrey, para continuar búsqueda de desaparecidos

MONTERREY, NL.- Integrantes del Grupo Amores realizaron el Jueves Santo la visita de los siete templos en Monterrey, Nuevo León para pedir a Dios fortaleza para continuar la búsqueda de sus seres queridos, víctimas de desaparición. A nombre del colectivo de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas, Virginia Buenrostro expresó que desde 2012 realizan esta actividad.

Señaló que el calvario que vivió Jesús antes de la crucifixión es muy parecido al dolor que enfrentan las madres buscadoras. “Estamos aquí, para hacer el recorrido de los siete templos, emulando lo que hizo nuestro señor Jesucristo que lo trajeron de un lado para otro”, comentó. Aseguró que realizan el acto con mucha fe, amor y respeto recordando el proceso injusto que le tocó vivir a Jesucristo.

En el caso de los familiares de víctimas de desaparición afirmó que también viven un calvario porque los traen de un lado a otro buscando a sus seres queridos. “Así como traían a Jesús”, mencionó la vocera del colectivo. Estableció que la crisis de desapariciones continúa en el país; sin embargo, las autoridades han querido maquillar los números para no causar alarma sobre todo ahora que viene el Mundial de Fútbol y México es una de sus sedes.

En el caso de Nuevo León indicó que se han registrado 188 desapariciones, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2026, de los cuales 99 siguen desaparecidas o no localizadas. “El gobierno suele reducir las cifras. El Consejo Nacional de Búsqueda también tiene la consigna de que no se dé la cifra exacta porque no les conviene, menos ahora que viene el Mundial que no quieren que sepan que hay desaparecidos y están impidiendo que se hable de las cifras, que se hable que hay desaparecidos”, acusó.

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