Capturan a dos menores y objetivo prioritario en García, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Dos menores de edad y un hombre que es señalado como objetivo prioritario de las autoridades fue detenido por elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en Nuevo León. La captura se registró la tarde del jueves en el ejido Icamole, en García.

Los efectivos realizaban un recorrido por una brecha de la carretera Camino a Icamole cuando visualizaron a dos hombres a bordo de sus motocicletas Italica 150z y DM200 que interceptaron a un tercer masculino. Los agentes se percataron de que las personas coincidían físicamente con la descripción que traían de los sospechosos por lo que los abordaron. Los hombres se identificaron como Édgar ‘N’, de 32 años y dos adolescentes de 17 y 16 años.

Entre sus pertenencias encontraron: 52 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 26 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra, 36 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal, herramientas de pesaje, dispositivos telefónicos y dinero en efectivo “El ahora investigado Édgar “N” es considerado por las autoridades como objetivo prioritario, ya que se presume su participación dentro de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional, en la cual desempeñaban actividades ilícitas”, indicó la autoridad. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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