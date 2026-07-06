Brugada reporta saldo blanco tras México vs Inglaterra; 1.35 millones acudieron a puntos de reunión en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que la jornada de este domingo, marcada por la transmisión del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra en la Copa Mundial de Futbol 2026, concluyó con saldo blanco, luego de que alrededor de un millón 350 mil personas acudieran a distintos puntos de reunión habilitados en la capital para seguir el partido. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, la mandataria capitalina destacó la asistencia registrada durante el evento y reconoció el desempeño de la selección mexicana, que finalizó su participación en el torneo tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final. Brugada calificó el encuentro como “un partidazo” y felicitó al conjunto nacional por el desempeño mostrado durante la competencia. “Dejaron su corazón en la cancha, y dejaron el corazón de los mexicanos latiendo”, expresó al referirse al recorrido de la selección en el Mundial 2026.

GOBIERNO CAPITALINO DESTACA OPERATIVO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD La mandataria ofreció el mensaje acompañada por integrantes de su gabinete de seguridad, movilidad y gobierno, quienes realizaron un balance del operativo implementado antes, durante y después del encuentro deportivo. Brugada sostuvo que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y reiteró que las autoridades permanecían atentas para garantizar el regreso seguro de los asistentes a sus hogares. Al informar que el operativo concluyó con saldo blanco, la jefa de Gobierno recordó que el pasado 30 de abril, durante las celebraciones posteriores al partido entre México y Ecuador, se registraron cuatro fallecimientos, por lo que señaló que las dependencias capitalinas mantendrían la atención hasta concluir completamente la movilización de personas. “Vamos a seguir atendiendo este momento”, indicó. MÁS DE 17 MIL POLICÍAS PARTICIPARON EN EL OPERATIVO Durante el mismo mensaje, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, detalló que para la vigilancia de las actividades relacionadas con el encuentro México-Inglaterra fueron desplegados 17 mil elementos policiacos. El funcionario explicó que la presencia policial se concentró tanto en las zonas donde se instalaron pantallas para seguir el partido como en los espacios donde distintos colectivos tenían previstas actividades durante la jornada. Asimismo, informó que el personal operativo permanecería desplegado hasta garantizar que el último de los puntos de concentración quedara completamente desocupado y que los asistentes concluyeran sus traslados. Vázquez Camacho también reconoció la labor realizada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el operativo. “Sigamos con esta buena participación, con esta armonía que ha caracterizado este día y hasta el último momento. Aprovecho para agradecerle a todas y todos mis compañeros policías”, expresó. OPERATIVO ESPECIAL DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL REGRESO DE ASISTENTES

Las autoridades capitalinas informaron además que se implementó un operativo especial de movilidad para atender el desplazamiento de los miles de aficionados que acudieron a los distintos puntos de reunión. De acuerdo con el reporte oficial, en las zonas de concentración se encontraban disponibles más de 500 autobuses, además de más de 2 mil bicicletas y scooters destinados a facilitar los traslados. En los alrededores del Estadio Ciudad de México también fueron desplegados más de 50 unidades de Metrobús, más de 250 vehículos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y unidades del Sistema de Transportes Eléctricos. Como parte del operativo, el Gobierno capitalino amplió el horario de funcionamiento del transporte público para facilitar el regreso de los asistentes una vez concluido el partido.

GOBIERNO DE LA CIUDAD MANTIENE VIGILANCIA TRAS EL PARTIDO Al concluir el mensaje, Clara Brugada agradeció la participación de las distintas dependencias involucradas en la organización y atención de la jornada, entre ellas las áreas de seguridad, movilidad y protección civil. La mandataria señaló que el personal del Gobierno de la Ciudad de México continuaría realizando labores de atención y supervisión hasta concluir completamente las actividades relacionadas con el encuentro mundialista. Finalmente, Brugada expresó un mensaje de reconocimiento a la selección mexicana y llamó a mantener el ánimo tras la eliminación del torneo. “Todo el equipo del Gobierno de la Ciudad, policías y todas las secretarías del gobierno van a seguir atendiendo este momento. Les agradezco a todas y todos los compañeros de gobierno su participación siempre comprometida en estos grandes momentos. ¡Que viva la Selección! ¡Que viva México!”, expresó la jefa de Gobierno al concluir su mensaje.

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