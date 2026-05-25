Buen Gobierno inhabilita 10 años a exfuncionaria del ISSSTE por desvío de más de 913 mil pesos

La dependencia federal precisó que la sanción fue impuesta a Ruth L., quien se desempeñaba como asistente administrativa en la Representación Estatal del ISSSTE en Guanajuato.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 24 de mayo de 2026, la sanción derivó de investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE , las cuales permitieron reunir pruebas que posteriormente fueron valoradas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que una persona servidora pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue inhabilitada por 10 años tras acreditarse una falta administrativa grave relacionada con el desvío de recursos públicos por más de 913 mil pesos.

INHABILITA A SERVIDORA DEL ISSSTE POR DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS DE CASI UN MILLÓN DE PESOS

Según la información oficial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó imponer una inhabilitación por 10 años luego de acreditar que la funcionaria asignó recursos públicos a un tercero ajeno a la institución.

El comunicado señala que el desvío se realizó “por medio de cheque por la cantidad de 913 mil 952 pesos 32 centavos sin fundamento jurídico”.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que la persona sancionada cuenta con el derecho de impugnar la resolución conforme a los mecanismos legales vigentes.

En ese sentido, la dependencia sostuvo:

“La persona sancionada tiene derecho a impugnar. Si lo hace, esta Secretaría defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso: apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada”.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos irregulares o conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma oficial del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

EMITEN SANCIONES CONTRA FUNCIONARIOS DE PEMEX, CFE, GUARDIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó además que, a través de distintas Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control, fueron impuestas diversas sanciones administrativas a servidores públicos adscritos a distintas dependencias federales.

Entre las instituciones mencionadas se encuentran Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Guardia Nacional, Servicio Postal Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Administración del Sistema Portuario Nacional en Manzanillo.

SANCIONES EN PEMEX

La dependencia reportó la destitución e inhabilitación por un año de José Z., quien se desempeñaba como responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Pemex.

La sanción fue aplicada por no atender una demanda laboral.

SUSPENDEN A GUARDIAS POR PRESENTAR CERTIFICADOS SIN VALIDEZ

En el caso de la Guardia Nacional, se informó sobre la suspensión de 30 días de José V., subagente, así como de Miguel O. y Yuri S., identificados como guardias.

La causa señalada fue la presentación de certificados carentes de validez.

EMITEN SANCIONES CONTRA SERVIDORES DE SEPOMEX Y CFE

Respecto al Servicio Postal Mexicano, se dio a conocer la suspensión de 30 días de Magdalena R., auxiliar postal, por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

La Secretaría informó además que Ruth M., oficinista comercial de la Comisión Federal de Electricidad, recibió una suspensión de tres días.

De acuerdo con el comunicado, la sanción derivó de generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo lineamientos aplicables.

AMONESTACIONES EN IMSS Y SNDIF

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se impuso una amonestación pública a Fernando C., médico familiar en una Unidad Médica de Alta Especialidad, por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

Mientras tanto, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se emitió una amonestación pública contra Rebeca A., subdirectora, por omitir relacionar expedientes en proceso de atención durante su rendición de cuentas.

CASO ASIPONA MANZANILLO

En la Administración del Sistema Portuario Nacional en Manzanillo se impuso una amonestación privada a Andrea L., jefa de departamento.

La dependencia explicó que la sanción obedeció a la omisión en la elaboración de bases de licitación con información soporte necesaria, incumpliendo la normativa correspondiente.