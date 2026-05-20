Se duplican las investigaciones contra funcionarios federales en Coahuila

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    Se duplican las investigaciones contra funcionarios federales en Coahuila
    Las carpetas pueden incluir casos de corrupción, abuso de autoridad y otras irregularidades. ESPECIAL

Entre enero y abril se iniciaron 82 carpetas de investigación en el ámbito federal

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer, en su más reciente actualización sobre delitos del fuero federal, que durante el primer cuatrimestre de 2026 se duplicaron en Coahuila las carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos.

De acuerdo con los reportes publicados por el SESNSP, entre enero y abril de este año se iniciaron en la entidad un total de 82 carpetas de investigación relacionadas con este tipo de ilícitos en el ámbito federal.

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La cifra representa un incremento del 100 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 41 carpetas de investigación por delitos atribuidos a servidores públicos.

Entre estos delitos, pueden estar relacionados actos de corrupción, pero también otro tipo de acusaciones y señalamientos, por ejemplo, contra malos actos de funcionarios de la seguridad pública.

Algunos de estos expedientes también podrían derivar de observaciones o denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Con base en los registros históricos del SESNSP correspondientes al periodo enero-abril de los últimos cinco años, 2026 se convirtió en el año con la mayor incidencia de este delito en Coahuila.

Las estadísticas señalan que en 2021 se registraron 33 carpetas de investigación; en 2022 fueron 43; en 2023 la cifra ascendió a 48; en 2024 se contabilizaron 42; y en 2025 se reportaron 41 casos.

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A nivel nacional, Coahuila ocupa el quinto lugar de incidencia de delitos cometidos por servidores públicos, siendo Ciudad de México la incidencia más alta con 308 casos, luego Estado de México con 112, Nuevo León con 86 y Durango con 83.

A nivel estatal, el SESNSP también indica que ante el fuero común, se han registrado un total de 103 carpetas de investigación contra funcionarios estatales; sin embargo, esta incidencia ha ido en decremento, pues en el mismo período 145 indagatorias el año pasado.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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