Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo

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México
/ 16 abril 2026
    Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo
    El año pasado se determinó el no ejercicio de acción penal por el caso, lo que fue impugnado por las víctimas. CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la fiscal Ernestina Godoy promueve que se reabra el expediente a través de una audiencia judicial

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que un juez revoque el no ejercicio de la acción penal en el caso contra integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, con el fin de reabrir la investigación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscal Ernestina Godoy se acercó a las víctimas y promueve la reapertura del expediente mediante una audiencia judicial.

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“Lo que hizo la Fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia porque está pidiendo la Fiscalía que se re abre el caso. El objetivo de la Fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso”, dijo.

La Mandataria explicó que el año pasado se determinó el no ejercicio de la acción penal, decisión que fue impugnada por las víctimas.

“El cierre fue el año pasado con el Fiscal Gertz (Manero), las razones no las conozco, pero la Fiscal (Godoy) fue lo que nos informó en el Gabinete de Seguridad”, afirmó.

Sheinbaum comentó que este jueves se realizará la audiencia en la que un juez definirá si se revoca esa determinación.

De acuerdo con una tarjeta informativa enviada a la Presidenta, si el juez revoca el no ejercicio de la acción penal, la Fiscalía continuará con la investigación y respalda que se reactive el caso.

El expediente fue cerrado sin que se ejerciera acción penal contra los investigados, lo que generó inconformidad entre las víctimas, quienes recurrieron a instancias judiciales para impugnar la decisión.

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