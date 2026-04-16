Vivió hijo de Marcelo Ebrard 6 meses en embajada de México en Reino Unido: ‘No veo ningún abuso’

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México
/ 16 abril 2026
    Vivió hijo de Marcelo Ebrard 6 meses en embajada de México en Reino Unido: ‘No veo ningún abuso’
    Durante la residencia de su hijo en la embajada, Ebrard se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores. CUARTOSCURO

Marcelo Patrick Ebrard Ramos residió en la sede diplomática entre 2021 y 2022, en la gestión de la entonces embajadora Josefa González Blanco

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó durante aproximadamente seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.

“Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, aseguró.

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Lo anterior luego de que el columnista de El Universal, Claudio Ochoa, publicara el texto “Los huéspedes VIP de la embajada de Londres”, en el que señala que el hijo del funcionario residió en el inmueble diplomático entre 2021 y 2022, durante la gestión de la entonces embajadora Josefa González Blanco.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard explicó que la estancia de su hijo ocurrió en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando él se desempeñaba como canciller y estaba enfocado en la adquisición de vacunas para México.

Relató que, tras conversar con la embajadora, ella le ofreció recibir a su hijo en la residencia diplomática mientras realizaba estudios.

”Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses”, dijo.

El funcionario detalló que su hijo viajó al Reino Unido con la intención de tomar cursos relacionados con neurociencia, pero decidió regresar antes de lo previsto debido a que las clases se impartían en línea y había restricciones sanitarias.

Ebrard rechazó cualquier irregularidad y sostuvo que no hubo uso indebido de recursos públicos.

“Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, aseguró.

Añadió que durante su estancia, su hijo organizó una exposición enfocada en la salud mental de la comunidad durante la pandemia, y defendió su conducta al señalar que “siempre ha sido intachable”.

El titular de Economía también criticó las versiones difundidas sobre el tema, al considerar que existe “mezquindad” en los señalamientos.

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