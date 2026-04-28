Busca Sheinbaum que Buenavista sea una de las principales terminales ferroviarias del país

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la terminal no solo continuará dando servicio a las rutas actuales del Tren Suburbano entre Cuautitlán y Buenavista, sino que además será el punto de llegada y salida de los nuevos trayectos ferroviarios en construcción hacia Querétaro, Pachuca, y Nuevo Laredo.

La estación ferroviaria de Estación Buenavista será objeto de una transformación integral para convertirse en uno de los nodos más importantes del sistema ferroviario de pasajeros en el centro del país, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum .

Con esta ampliación, Buenavista se perfila como el principal centro de conexión ferroviaria del Valle de México, integrando servicios metropolitanos e interurbanos en una sola terminal.

El objetivo, de acuerdo con el gobierno federal, es fortalecer la movilidad regional, reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa eficiente frente a la saturación vehicular que enfrenta diariamente la zona metropolitana.

La remodelación contemplará una modernización profunda de la infraestructura existente, con adecuaciones para recibir un mayor flujo de pasajeros, ampliación de andenes, mejora en accesos y una reorganización operativa que permita atender la convergencia de las distintas rutas ferroviarias.

La apuesta del gobierno es que esta terminal funcione como un eje estratégico para articular los nuevos proyectos de trenes de pasajeros impulsados durante la actual administración.

Durante el anuncio, la presidenta también adelantó que, tras la adquisición del sistema del Tren Suburbano por parte del Estado, se realizará una revisión exhaustiva de los contratos vigentes vinculados con su operación.

La empresa quedará bajo la administración del Fondo Nacional de Infraestructura, por lo que las autoridades federales evaluarán los acuerdos existentes para verificar que cumplan con los términos establecidos y que se apeguen al marco legal.

Sheinbaum señaló que este proceso forma parte de la estrategia para consolidar un sistema ferroviario bajo control público, con mayor transparencia en la administración de los recursos y con la posibilidad de mejorar la operación de los servicios actuales y futuros.

La revisión contractual buscará identificar posibles irregularidades, garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de empresas involucradas y asegurar que la expansión ferroviaria avance sin obstáculos administrativos o legales.

La modernización de Buenavista y la incorporación de nuevas rutas hacia ciudades clave como Querétaro y Pachuca forman parte del proyecto nacional de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros, considerado por el gobierno federal como una pieza central para mejorar la conectividad, detonar el desarrollo económico regional y ofrecer opciones de transporte más sostenibles.

Con esta visión, la terminal de Buenavista dejará de ser únicamente una estación del Tren Suburbano para convertirse en una plataforma ferroviaria de alcance regional, concentrando rutas estratégicas que conectarán a la capital del país con diversos puntos del centro de México, en una de las obras de infraestructura más relevantes del nuevo plan ferroviario nacional.