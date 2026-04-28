FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto , quien permanece desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano , son señalados por liderar una red de huachicol desde Estados Unidos que ingresaba al país.

El contralmirante Fernando Farías Laguna , quien estuvo prófugo desde finales de agosto de 2025 y fue detenido el jueves pasado en Argentina , se movía libremente por las aduanas , sin tener adscripción y está relacionado con tráfico de drogas , refieren las investigaciones de la Fiscalía General de la República ( FGR ).

De 2023 a 2025, el contralmirante oficialmente no tenía ninguna adscripción, cargo o comisión en las aduanas de Dos Bocas, Tabasco, y Guaymas, Sonora.

Según el análisis de las georreferencias, el número telefónico de Farías Laguna registró desplazamiento en las inmediaciones de la aduana de Guaymas, Sonora, y la de Dos Bocas, Tabasco, en la temporalidad que comprende de octubre de 2023 a mayo de 2025.

Los expedientes detallan que de manera oficial el contralmirante estuvo adscrito en el Estado Mayor General de la Armada en la Ciudad de México de 2021 a 2023; en la Sexta Flotilla, Manzanillo, Colima, de 2023 a 2025, y en la Tercera Región Naval, Dos Bocas, Tabasco, en 2025; sin embargo, entre 2023 y 2025 tuvo presencia, a través de su número telefónico, en las inmediaciones de la aduana de Guaymas, Sonora.

A pesar de que no tuvo adscripciones en alguna aduana, en las investigaciones se infiere que Fernando Farías Laguna pudo tener actos de presencia en las aduanas, probablemente encaminado a situaciones delictivas.

“Cometiendo presuntamente los delitos de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, ya que se tiene el conocimiento de que los hermanos Farías Laguna crearon una estructura donde consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas de la administración pública federal, específicamente en las aduanas, donde se cometieron delitos en temas relacionados a hidrocarburos y tráfico de drogas”, refieren los documentos.

El expediente hace mención a la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante oficios del 26 de junio de 2025 y del 25 de junio de 2025, en donde se conoció que Fernando Farías Laguna presentó declaraciones anuales de los ejercicios de 2020 a 2024 por ingresos acumulables de 9 millones 474 mil 422 pesos.

“Respecto del análisis a la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (...) De fecha 13 de junio de 2025, se identificó que recibió Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por concepto de nómina; se identificó que por el periodo de 2020 a 2024 obtuvo la cantidad total de 11 millones 765 mil 612 pesos por la Secretaría de Marina.

“Lo cual es mayor a los ingresos por sueldos y salarios manifestados en las declaraciones anuales, que ascienden a la cantidad de 6 millones 950 mil 43 pesos”, remarcan los reportes oficiales.

Indican que se realizó la confronta identificándose que existe una diferencia por la cantidad de 4 millones 815 mil 569 pesos, es decir, sus CFDI por nómina son mayores a los manifestados en sus declaraciones de ingresos.

En los CFDI recibidos por nómina se identificó que Fernando Farías Laguna en ciertos días recibió de tres o incluso hasta más de 20 CFDI con fecha de emisión del mismo día por cantidades que llegan a superar más de 1.3 millones de pesos, lo cual resulta inusual, toda vez que para el pago de nómina se tendrían que emitir uno o dos CFDI a la quincena o al mes que corresponda.

Reuniones

Por otra parte, se identificaron posibles reuniones entre Fernando Farías y el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera el 18 de mayo de 2025 entre las 09:39:00 y las 10:39:00 horas, en inmediaciones de Tlalpan Centro, en la Ciudad de México.

El 8 de octubre, un juez federal frenó temporalmente el juicio en contra del capitán de navío por su probable responsabilidad de formar parte de la red de huachicol.

También se identificaron cinco posibles reuniones entre Fernando Farías y el capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, El Capitán Sol, quien permanece prófugo, las cuales se realizaron en marzo y junio de 2025 en la Ciudad de México.