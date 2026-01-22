Van 4 elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal: Marina

    Van 4 elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal: Marina
    El titular de la Secretaría de Marina señaló que se mantienen las investigaciones del caso. FOTO: CUARTOSCURO

En el caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, se informó que ya fueron dados de baja

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que van cuatro elementos dados de baja y detenidos por el caso de “huachicol fiscal” en la institución.

Sobre la situación de los hermanos Farías Laguna, relacionados con huachicol fiscal, el titular de la Semar dijo que “están dados de baja”.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal”, dijo el almirante en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos desde Puebla.

Comentó que cuentan con 15 días para poner sus recursos de revisión: “Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades determinen”.

