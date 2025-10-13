Buscan castigar con más años las amenazas y el uso de explosivos en CDMX

México
/ 13 octubre 2025
    Buscan castigar con más años las amenazas y el uso de explosivos en CDMX
    La pena se agravará el triple, es decir, de tres a seis años de prisión cuando la amenaza se realice con armas. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Amenazas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


SEGOB

La jefa de Gobierno capitalina envió al Congreso una iniciativa para triplicar las penas por amenazas, especialmente cuando impliquen armas, grupos criminales o el uso de explosivos

CDMX.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso castigar con mayor severidad las amenazas y agravar este delito cuando consista en la instalación, uso o detonación de bombas o explosivos en vehículos o instalaciones públicas o privadas.

La mandataria capitalina presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para modificar el Código Penal local, con el objetivo de aumentar las penas por amenazas. Actualmente, este delito contempla de tres meses a un año de prisión; la propuesta busca que la sanción se eleve de uno a dos años de cárcel.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Tamaulipas envía helicóptero y ayuda humanitaria a Veracruz tras inundaciones

La pena se agravará hasta el triple -es decir, de tres a seis años de prisión- cuando la amenaza se realice con armas, cuando el agresor se ostente como integrante de un grupo criminal, cuando consista en causar la muerte a un familiar de la víctima, o cuando implique la instalación o uso de explosivos. También aplicará cuando las amenazas se dirijan a víctimas, testigos, jueces o policías con el fin de afectar su participación en un proceso penal.

En su propuesta, Brugada argumenta que el artículo 209 del Código Penal local actualmente sólo sanciona el acto de “amenazar con causar un mal” sin considerar los medios, finalidades o contextos en que se produce. Tampoco contempla las amenazas realizadas a través de medios digitales, con armas o con el propósito de inhibir procesos judiciales.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a 20 maestros atrapados por deslaves en la Huasteca veracruzana

“La norma vigente no refleja los contextos contemporáneos de comunicación digital, ni distingue amenazas de diversa gravedad. Tampoco contempla agravantes como el uso de armas, la finalidad de intimidar testigos o la repetición sistemática de la conducta. La baja sanción carece de efecto disuasivo y genera impunidad en los casos más graves”, se lee en el documento. Con información de El Universal

Temas


Amenazas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La inversión municipal en equipamiento, infraestructura y capacitación ha fortalecido la seguridad urbana.

Repite Saltillo como la capital más segura en el país por tercera vez en 2025
La ASF detectó irregularidades por casi 7 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de AMLO

ASF detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública durante ultimo año del sexenio de AMLO
El precio del limón se rige por la oferta y la demanda, pero en los últimos años su precio se ha mantenido en picada.

Grupos criminales obtienen casi 4 mmp de productores de limones en Apatzingán
El estudio de la información muestra que, en los 112 sitios donde Pemex llevó a cabo acciones de reparación, la empresa necesitó en promedio cuatro años para remediar los daños ocasionados por sus incidentes

Pemex contamina y no repara los daños en 86% de los casos
Claudia Sheinbaum afirma que México esperará antes de pronunciarse sobre la ruptura entre Estados Unidos y Canadá. Trump canceló las negociaciones comerciales por un anuncio canadiense.

‘Vamos a esperar’... Sheinbaum sobre cancelación de negociaciones entre EU y Canadá
Familiares, vecinos y amigos del pequeño Anuel se reunieron para recordarlo.

Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión
Sears celebrará su Gran Venta Nocturna de otoño del 24 al 27 de octubre con descuentos de hasta el 50% en todos sus departamentos y horarios extendidos en tiendas físicas.

¡Ya llegó! Sears inicia su Gran Venta Nocturna de Otoño 2025 con descuentos de hasta 50% en octubre
Drama. Pati Chapoy respondió al “perdón” público que Gloria Trevi le ofreció tras el estreno de su documental.

‘Debe sentir cierta culpa’: responde Pati Chapoy al ‘perdón’ de Gloria Trevi