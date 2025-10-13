Gobierno de Tamaulipas envía helicóptero y ayuda humanitaria a Veracruz tras inundaciones

Noticias
/ 13 octubre 2025
    Gobierno de Tamaulipas envía helicóptero y ayuda humanitaria a Veracruz tras inundaciones
    La aeronave transportará medicinas, médicos y alimentos a comunidades aisladas. /FOTO: ESPECIAL

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció el envío de un helicóptero de Protección Civil para apoyar a la población afectada por las inundaciones en Veracruz

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que el Gobierno de Tamaulipas envió un helicóptero al estado de Veracruz para apoyar a la población civil afectada por las intensas lluvias y el desbordamiento del Río Cazones.

Detalló que la nave de Protección Civil del Estado realizará tareas de transporte de medicinas, personal médico y víveres hacia las comunidades que permanecen incomunicadas. “Hasta el momento hemos entregado tres mil despensas”, señaló el mandatario.

Villarreal Anaya exhortó a la ciudadanía tamaulipeca a solidarizarse con las familias damnificadas. “Me gustaría que en cada una de sus dependencias podamos participar también como sociedad, para fortalecer ese apoyo y se vea la presencia de Tamaulipas como una entidad humanista”, expresó.

Durante la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, realizada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador dio el banderazo a 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas Ram 2500, destinados a reforzar las operaciones de la Guardia Estatal.

El mandatario reconoció la labor diaria de los elementos de seguridad y destacó su papel en el mantenimiento del orden durante los eventos recientes realizados en la entidad. “La Guardia Estatal contribuye en todas estas acciones con su profesionalismo y dedicación”, afirmó.

Pidió un aplauso para los integrantes de la corporación “que con su trabajo nos dan esa seguridad y confianza a quienes vivimos en esta gran entidad que es Tamaulipas”.

Por su parte, Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública del Estado, destacó el compromiso del gobernador con la tranquilidad de las y los tamaulipecos, al destinar recursos históricos a las distintas agrupaciones de la dependencia, como la Policía Cibernética, el Agrupamiento Carretero, Montado, Canino, Guardia de Género y Tránsito Estatal, que operan en los 43 municipios del estado.

“Todo ello refleja un principio que guía al gobierno humanista y transformador de Tamaulipas: la seguridad no se impone, se construye con cercanía, respeto y justicia social”, afirmó.

El funcionario concluyó que, a mitad del sexenio, los avances en seguridad son visibles, la tranquilidad se fortalece y el estado avanza hacia un futuro de paz y desarrollo. Con información de El Universal

Carlos M.M.

