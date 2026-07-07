‘Cabeza fría’ y sin dar entrevistas... el estilo de Claudia Sheinbaum, según The Guardian

El reportaje presenta a la mandataria mexicana como una política de perfil técnico, formada en el ámbito científico y con una trayectoria que combina el activismo social, la investigación académica y la administración pública. Esa combinación, señala el medio, ha definido el estilo con el que encabeza el Gobierno de México desde su llegada al cargo en 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene entre las mandatarias democráticamente electas con mayor nivel de aprobación a nivel internacional, de acuerdo con un perfil publicado por el diario británico The Guardian . El medio resalta que su popularidad ronda o supera el 70% , una cifra que contrasta con el crecimiento de gobiernos conservadores y de derecha en distintos países del continente americano.

Entre las voces que reconocen su liderazgo aparece el político estadounidense Zoran Mamdani, quien ha expresado públicamente su admiración por la presidenta. En una de sus declaraciones más citadas afirmó que Sheinbaum representa “lo que se puede ganar cuando se está dispuesto a luchar”.

DE LA CIENCIA Y EL ACTIVISMO A PALACIO NACIONAL

Antes de convertirse en la primera mujer en asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum construyó una carrera académica como física y obtuvo el grado de doctora en Ingeniería Energética por la Universidad de California en Berkeley. Su formación científica ha sido señalada como uno de los rasgos que influyen en su forma de tomar decisiones.

Su participación política comenzó desde la juventud, cuando formó parte de movimientos estudiantiles en defensa de la educación pública y colaboró con colectivos de madres que buscaban a familiares desaparecidos durante la llamada “guerra sucia” en México.

La relación política con Andrés Manuel López Obrador inició en 1999. A partir de entonces ocupó diversos cargos públicos, entre ellos la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno capitalina y finalmente la Presidencia de la República, elección que ganó con una diferencia de 32 puntos porcentuales respecto a su principal adversaria.

LA ESTRATEGIA DE “CABEZA FRÍA” ANTE ESTADOS UNIDOS

Uno de los principales desafíos de la administración de Sheinbaum ha sido la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de ese país y sus declaraciones sobre la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Frente a ese escenario, la mandataria ha reiterado una postura basada en la defensa de la soberanía nacional. “Lo que nunca es negociable es la soberanía de nuestro país”, ha expresado en diversas ocasiones al responder sobre las presiones provenientes de Washington.

The Guardian señala que esa actitud ha sido definida por analistas como una política de “cabeza fría”, caracterizada por mantener una negociación pausada y evitar confrontaciones innecesarias. El reportaje también menciona episodios recientes relacionados con el combate al crimen organizado y versiones difundidas por distintos medios internacionales, aclarando que algunas de ellas fueron rechazadas tanto por la CIA como por el propio Gobierno de México y que no cuentan con confirmación oficial independiente.

UN GOBIERNO QUE PRIVILEGIA LAS MAÑANERAS

Otro de los aspectos destacados por el periódico británico es la estrategia de comunicación de la presidenta. Desde que asumió el cargo, Claudia Sheinbaum no ha concedido entrevistas individuales, optando por informar diariamente mediante la conferencia matutina conocida como La Mañanera.

En ese espacio responde preguntas de representantes de distintos medios de comunicación bajo un formato estructurado que contempla una intervención inicial y dos preguntas de seguimiento por periodista. Este modelo fue instaurado durante la administración de López Obrador y continúa siendo el principal canal de comunicación del Gobierno federal.

Además de su estrategia política y de comunicación, el perfil resalta algunas de las prioridades de su administración, entre ellas la ampliación de la cobertura universal de salud para una población estimada en 133 millones de habitantes, uno de los proyectos centrales impulsados durante su gestión.