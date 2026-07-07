México regresa al Top 10 de inversión extranjera

El país captó 41 mil millones de dólares de IED, 3 mil millones más que en 2024, y se colocó en la décima posición del ranking mundial el año pasado, tras permanecer en el sitio 11 entre 2022 y 2024.

México otra vez forma parte del top 10 de países que más reciben Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con el ranking de 2025 que dio a conocer la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNC- TAD, por sus siglas en inglés).

La anterior ocasión que México estuvo en el top 10 fue en 2021, según reportes actualizados del órgano de las Naciones Unidas con sede principal en Ginebra, Suiza.

Estados Unidos lleva tiempo liderando el ranking y registró IED por 277 mil millones de dólares el año pasado. Singapur se colocó en el segundo lugar, con 151 mil millones; seguido de Hong Kong, China y Brasil, en ese orden.

”La economía mexicana se mantiene como el principal beneficiario del nearshoring relacionado a la IED en manufactura, pero tiene una pronunciada caída en anuncios de proyecto de energías verdes, los valores y número de proyectos en 2025 sugieren cautela en el sentimiento de los inversionistas”, señala el Reporte Mundial de Inversión 2026 de la UNCTAD.

Destacó que el país se mantiene como punto estratégico para la reconfiguración de las cadenas de proveeduría, debido a la proximidad que tiene con la economía estadounidense y a pesar de la incertidumbre por el comercio y las políticas industriales en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Indicó que hay inversiones que se retrasaron pues esperan a estabilizar las condiciones políticas para el comercio y la industria.Detectó que la IED en América Latina se debe principalmente a la reinversión de capitales que a las nuevas inversiones.

Infraestructura y energía

Desde su perspectiva, para atraer nuevas inversiones, los países deben ofrecer infraestructura y energía y, en el caso de los latinoamericanos, esos dos puntos son un cuello de botella y por eso las decisiones son cautelosas.

La UNCTAD expuso que los aranceles que EU aplicó a industrias, como las de acero, aluminio y automotriz, aleja inversiones de países como México.

Pese a estas barreras comerciales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que México es, por amplio margen, el mayor exportador de bienes de América Latina y el Caribe, y de los principales del mundo en manufacturas.

Recalcó la profunda integración en las redes de producción en América del Norte, por lo que México recibe importantes cantidades de IED en actividades manufactureras para la exportación, entre las que se destacan los sectores: automotriz, electrónica, aeroespacial y farmacéutico.

”En México, la manufactura representa la mayor proporción de las entradas de IED en los últimos 35 años, por encima de los servicios y recursos naturales”, señaló la Cepal en su estudio La IED en América Latina y el Caribe 2026.

No obstante, el organismo que depende de las Naciones Unidas y cuya sede principal se encuentra en Santiago, Chile, coincide en que los aranceles de Estados Unidos afectan en distinta medida a los acuerdos comerciales.

”En la mayoría de los casos, los aranceles se aplican independientemente de la existencia de acuerdos comerciales, lo que redujo la previsibilidad del acceso al mercado estadounidense”, indicó.

”En el caso de México, si bien las disposiciones del T-MEC han permitido mantener amplias exenciones para los productos que cumplen con las reglas de origen, ciertos aranceles sectoriales, como los aplicados al acero y al aluminio, continuaron vigentes”, enfatizó la Cepal.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las revisiones anuales al T-MEC pueden impactar negativamente.

”Prolongar la incertidumbre puede influir en la planeación de inversiones, particularmente de las empresas que participan en las cadenas regionales de suministro, incluidas aquellas de origen estadounidense establecidas en territorio mexicano”, señaló el organismo empresarial que lidera Juan José Sierra Álvarez.