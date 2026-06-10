¿Cacería de brujas en el IMPI?... esto dijo sobre inspecciones masivas a pequeños negocios por transmisiones del Mundial 2026

La posibilidad de que pequeños comercios fueran sancionados por transmitir partidos del Mundial 2026 generó preocupación entre restauranteros, dueños de bares y comerciantes de todo el país. Durante los últimos días, la difusión de posibles multas económicas por utilizar señales residenciales para exhibir los encuentros despertó dudas sobre el alcance de las revisiones.

Ante la polémica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) salió a aclarar su postura. Su director general, Vidal Llerenas Morales, aseguró que no existe una estrategia de inspecciones masivas contra pequeños establecimientos y que el objetivo no es afectar a quienes buscan sumarse al ambiente mundialista.

Las declaraciones llegan en un momento clave, ya que México será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo y miles de negocios esperan aprovechar la afluencia de clientes que suele acompañar a los grandes eventos deportivos.

“NO QUEREMOS GENERAR PÁNICO”

Durante una entrevista radiofónica, Vidal Llerenas explicó que el instituto no tiene interés en perseguir a restaurantes, cafeterías o pequeños comercios cuya actividad principal no sea la transmisión de eventos deportivos.

El funcionario fue enfático al señalar que la prioridad es evitar interpretaciones erróneas que provoquen temor entre los empresarios. Según explicó, la capacidad operativa del organismo es limitada y las verificaciones estarán dirigidas a casos específicos.

“No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, afirmó Llerenas al referirse a las inquietudes que surgieron tras la difusión de las posibles sanciones.

Asimismo, reconoció que existe una zona gris dentro de la regulación relacionada con la retransmisión de contenidos protegidos por derechos de autor, especialmente cuando se trata de negocios cuya actividad principal no depende de estos eventos.

QUIÉNES SÍ PODRÍAN SER VERIFICADOS

El IMPI explicó que las revisiones estarán orientadas principalmente a establecimientos de mayor tamaño y a negocios donde la transmisión de partidos forme parte central de su modelo comercial.

Bares deportivos, centros de entretenimiento y establecimientos que promocionan regularmente la exhibición de encuentros deportivos podrían ser objeto de inspecciones cuando exista una solicitud por parte de quienes poseen los derechos de transmisión.

“Habrá ciertas verificaciones en ciertos lugares, con la capacidad limitada que tenemos”, señaló el titular del instituto.

Además, aclaró que estas acciones no responderán a operativos generalizados, sino a peticiones específicas realizadas por los propietarios de los derechos comerciales del contenido.

LAS MULTAS QUE PREOCUPAN A LOS COMERCIANTES

La controversia surgió debido a que la Ley Federal del Derecho de Autor contempla sanciones para quienes retransmitan contenidos protegidos con fines de lucro sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Las multas pueden oscilar entre mil y cinco mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cantidad que en los casos más elevados podría superar el medio millón de pesos.

Aunque el monto de las sanciones llamó la atención de miles de comerciantes, el IMPI insistió en que no existe la intención de emprender una persecución contra pequeños negocios que simplemente tengan un televisor encendido durante los partidos.

El organismo también aclaró que las revisiones no derivan automáticamente en clausuras, una de las preocupaciones que más circuló en redes sociales tras conocerse el tema.

CÓMO TRANSMITIR EL MUNDIAL DE FORMA LEGAL

Para los establecimientos que deseen transmitir los encuentros de manera totalmente regular, existen esquemas de licenciamiento comercial autorizados por los titulares de los derechos.

Actualmente, las empresas autorizadas para ofrecer estos servicios son Izzi Negocios y Sky Business, que cuentan con paquetes comerciales diseñados para negocios.

Una vez contratado el servicio correspondiente, los establecimientos deben conservar la documentación que acredite la licencia comercial en caso de una eventual revisión.

Por su parte, la CONCANACO SERVYTUR pidió a los titulares de derechos crear mecanismos accesibles para micro y pequeñas empresas, argumentando que el torneo representa una oportunidad económica importante para miles de negocios mexicanos.

EL MUNDIAL COMO OPORTUNIDAD ECONÓMICA

La Copa del Mundo de 2026 no solo será uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, sino también una oportunidad comercial para restaurantes, hoteles, bares y comercios que esperan beneficiarse de la llegada de aficionados y del aumento en el consumo.

Por ello, el debate sobre las licencias de transmisión ha cobrado relevancia entre empresarios que buscan cumplir con la normatividad sin enfrentar costos excesivos.

Mientras tanto, el mensaje del IMPI busca reducir la incertidumbre generada durante los últimos días: no habrá una “cacería de brujas” contra pequeños negocios, aunque sí se mantendrán mecanismos de vigilancia en aquellos establecimientos que utilicen las transmisiones como parte esencial de su actividad comercial.

DATOS CURIOSOS

• El Mundial 2026 será el primero en la historia con la participación de 48 selecciones nacionales.

• México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA.

• Los derechos de transmisión deportiva suelen dividirse entre licencias residenciales y comerciales debido a los diferentes alcances de audiencia.

• Los bares deportivos especializados suelen contratar paquetes comerciales durante todo el año para transmitir ligas nacionales e internacionales.

• La Copa del Mundo de 2026 contará con un total de 104 partidos, cifra récord en la historia del torneo.