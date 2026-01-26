Cae 49% producción de algodón en México durante 2025 por restricciones del Gobierno

Debido a la reducción de la superficie de siembra por la poca rentabilidad, la producción de algodón de México se desplomará un 48.5% anual en el ciclo comercial 2025-2026, que va de agosto a julio, a 550 mil fardos, estimó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En el presente ciclo comercial, los bajos precios internacionales, el encarecimiento de los insumos, la sequía y la restricción del Gobierno federal a las semillas de algodón genéticamente modificadas habrían empujado a los productores mexicanos a sembrar únicamente 70 mil hectáreas de algodón, un 44.4% menos respecto al ciclo comercial 2024-2025.

Con ello, agregó la dependencia estadounidense, las importaciones de ese producto en el ciclo 2025-2026 se dispararían un 25.0% anual, a 750 mil fardos, con origen principalmente en EE. UU.

Señaló que, actualmente, los agricultores tienen acceso a una única variedad de semilla genéticamente modificada, ya obsoleta, pues la Federación no ha aprobado ningún nuevo permiso para otra variedad, lo que termina reduciendo los rendimientos.

“Se pronostica que el inventario final (de algodón, al cierre del ciclo 2025-2026) será de 103 mil fardos, un 64% menos (a tasa anual), debido a la menor producción”, se lee en un reporte de la oficina del USDA en la CDMX.

“El 27 de septiembre de 2025 ocurrió un incendio en un almacén en Puebla, donde se perdieron aproximadamente 20 mil fardos. La pérdida representa alrededor del 1.5% del consumo anual previsto de México”.

La baja proyectada en la producción de algodón, de acuerdo con el USDA, dejaría aún más vulnerable a la industria textil, que actualmente se enfrenta a la saturación del mercado de productos provenientes de China e India, lo que ya provocó que las fábricas de telas en el país operen al 60% de su capacidad ante la reducción de sus márgenes de ganancia.

La autoridad de la Unión Americana apuntó que en la región de Puebla-Tlaxcala por lo menos 30 compañías textiles han hecho cierres parciales; además, en octubre pasado cerraron cuatro plantas de mezclilla en Coahuila de la empresa Kontoor Brands, conocida comercialmente como Wrangler de México.

Recordó que el Gobierno federal implementó aranceles a ropa e insumos textiles de países sin tratado comercial con México, restringió el uso de exenciones arancelarias para importadores de insumos de algodón bajo el programa IMMEX e impuso un impuesto a los bienes importados a través de plataformas digitales.

Sin embargo, refirió que esas medidas tuvieron un impacto limitado en el ciclo comercial 2024-2025, con un consumo nacional que permanece estancado debido a la fuerte competencia de las importaciones asiáticas.

A partir del 1 de enero de 2026, México comenzó a aplicar aranceles de hasta el 50% a los productos importados desde países sin acuerdo de libre comercio, entre ellos, China.