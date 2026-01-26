Cae 49% producción de algodón en México durante 2025 por restricciones del Gobierno

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 enero 2026
    Cae 49% producción de algodón en México durante 2025 por restricciones del Gobierno
    La Unión Americana apuntó que en la región de Puebla-Tlaxcala por lo menos 30 compañías textiles han hecho cierres parciales Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


AGRICULTURA
comercio

Localizaciones


México

Organizaciones


USDA

Provocado por el ciclo comercial, los bajos precios internacionales, el encarecimiento de los insumos, la sequía y la restricción a las semillas de algodón genéticamente modificadas

Debido a la reducción de la superficie de siembra por la poca rentabilidad, la producción de algodón de México se desplomará un 48.5% anual en el ciclo comercial 2025-2026, que va de agosto a julio, a 550 mil fardos, estimó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En el presente ciclo comercial, los bajos precios internacionales, el encarecimiento de los insumos, la sequía y la restricción del Gobierno federal a las semillas de algodón genéticamente modificadas habrían empujado a los productores mexicanos a sembrar únicamente 70 mil hectáreas de algodón, un 44.4% menos respecto al ciclo comercial 2024-2025.

TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 30 azotará con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte en estos estados

Con ello, agregó la dependencia estadounidense, las importaciones de ese producto en el ciclo 2025-2026 se dispararían un 25.0% anual, a 750 mil fardos, con origen principalmente en EE. UU.

Señaló que, actualmente, los agricultores tienen acceso a una única variedad de semilla genéticamente modificada, ya obsoleta, pues la Federación no ha aprobado ningún nuevo permiso para otra variedad, lo que termina reduciendo los rendimientos.

“Se pronostica que el inventario final (de algodón, al cierre del ciclo 2025-2026) será de 103 mil fardos, un 64% menos (a tasa anual), debido a la menor producción”, se lee en un reporte de la oficina del USDA en la CDMX.

“El 27 de septiembre de 2025 ocurrió un incendio en un almacén en Puebla, donde se perdieron aproximadamente 20 mil fardos. La pérdida representa alrededor del 1.5% del consumo anual previsto de México”.

La baja proyectada en la producción de algodón, de acuerdo con el USDA, dejaría aún más vulnerable a la industria textil, que actualmente se enfrenta a la saturación del mercado de productos provenientes de China e India, lo que ya provocó que las fábricas de telas en el país operen al 60% de su capacidad ante la reducción de sus márgenes de ganancia.

La autoridad de la Unión Americana apuntó que en la región de Puebla-Tlaxcala por lo menos 30 compañías textiles han hecho cierres parciales; además, en octubre pasado cerraron cuatro plantas de mezclilla en Coahuila de la empresa Kontoor Brands, conocida comercialmente como Wrangler de México.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos aranceles a países sin tratado comercial con México expanden el mercado ilegal

Recordó que el Gobierno federal implementó aranceles a ropa e insumos textiles de países sin tratado comercial con México, restringió el uso de exenciones arancelarias para importadores de insumos de algodón bajo el programa IMMEX e impuso un impuesto a los bienes importados a través de plataformas digitales.

Sin embargo, refirió que esas medidas tuvieron un impacto limitado en el ciclo comercial 2024-2025, con un consumo nacional que permanece estancado debido a la fuerte competencia de las importaciones asiáticas.

A partir del 1 de enero de 2026, México comenzó a aplicar aranceles de hasta el 50% a los productos importados desde países sin acuerdo de libre comercio, entre ellos, China.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


AGRICULTURA
comercio

Localizaciones


México

Organizaciones


USDA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
true

Que no muera la fiesta de toros... para que no muera el toro
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de sus empresas, manifestó al SAT su disposición de cubrir un adeudo fiscal cercano a los 50 mil millones de pesos.

Sheinbaum confirma que Salinas Pliego pagará impuestos conforme a la ley
Atractivo. El posible vestuario de Bad Bunny en el Super Bowl ya genera debate sobre representación, diversidad y libertad de expresión en uno de los eventos más vistos del mundo.

¿Provocación o mensaje? Bad Bunny desata polémica por posible vestido en el Super Bowl
La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
La confirmación de cinco casos del virus Nipah en India encendió las alarmas sanitarias internacionales. Este patógeno zoonótico, catalogado por la OMS como de prioridad absoluta, presenta una letalidad extremadamente alta.

Virus Nipah preocupa al mundo... surgen 5 casos en India; cuáles son sus síntomas

¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler

¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler
Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra se reencontrarán en un Super Bowl, luego de superar a Rams y Broncos en las Finales de Conferencia de la temporada 2025-26 de la NFL.

Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL