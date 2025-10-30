Cae ‘El Carnal’, líder regional del CJNG, exdirector de la Policía de Tabasco y colaborador de Bermúdez Requena

“ El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo ‘N’, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco . Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021. ”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Leonardo Arturo “N” , alias ‘El Carnal’ , identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exdirector de la Policía de Tabasco y colaborador de Hernán Bermúdez Requena , ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.

“Participaron en el operativo elementos de @FGEChiapas, @sspchiapas, @FGETabasco y @SSPCTabasco en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico. Agradecemos al gobernador @ramirezlalo_ y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración en esta detención que contribuirá a disminuir la violencia en la entidad.”

GRUPO DELICTIVO LIDERADO POR ‘EL CARNAL’ ES VINCULADO CON EXTORSIONES, NARCOTRÁFICO Y MÁS

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado conjunto, describiendo la operación:

Participaron elementos de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y las policías y fiscalías de Chiapas y Tabasco.

El grupo delictivo liderado por ‘El Carnal’ está vinculado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios.

Las acciones de seguridad se derivaron de investigaciones encaminadas a desarticular grupos criminales generadores de violencia, lo que permitió obtener información sobre la zona de movilidad de Leonardo “N”.

El operativo se concretó mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, donde los efectivos identificaron y marcaron el alto a Leonardo “N”.

Tras la detención, el hombre de 55 años fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

¿QUIÉN ES ‘EL CARNAL’, LEONARDO ARTURO, EX DIRECTOR DE LA POLICÍA DE TABASCO?

Leonardo Arturo “N” fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco en febrero de 2021. Es reconocido como uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena durante su gestión en la SSPC de Tabasco.

El grupo delictivo al que pertenece ‘El Carnal’ está vinculado con extorsiones a comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga. Se sabe que sus integrantes utilizan armas de alto calibre y realizan actos de violencia extrema, incluyendo quema de vehículos y homicidios.

La detención de ‘El Carnal’ forma parte de los esfuerzos coordinados entre autoridades federales y estatales para reducir la violencia en la región y desarticular estructuras criminales que operan en Tabasco y Chiapas.