Ofrecen recompensa por ex aspirante de MC acusado de trata de personas

México
/ 30 octubre 2025
    Jaime Pascual Hernández Toral, es un influencer y ex candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Tantoyuca, Veracruz. Foto: Reforma

CIUDAD DE MÉXICO- La Fiscalía de Veracruz ofreció ayer una recompensa de 350 mil pesos a quien proporcione datos que permitan localizar a Jaime Pascual Hernández Toral, un influencer y ex candidato de MC a la Alcaldía de Tantoyuca que enfrenta acusaciones por supuesta trata de personas.

El señalado, originario del municipio de Tantoyuca, en la zona norte de la entidad, se hizo conocido durante la pandemia por Covid-19 al crear contenido digital, particularmente por videos que grababa junto a una mujer identificada popularmente como “Doña Lety”.

TE PUEDE INTERESAR: Tlaxcala, epicentro oculto de trata de mujeres y niñas

En septiembre de 2024, autoridades ministeriales iniciaron investigaciones contra Hernández Toral. Según reportes y una posterior declaración, “Doña Lety” habría logrado escapar de una casa propiedad del influencer en Tantoyuca, donde presuntamente era mantenida privada de su libertad.

Tras conseguir huir y pedir auxilio a vecinos, la mujer fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal. Posteriormente, fue acompañada ante la Fiscalía Regional Zona Norte para rendir su declaración, en la que habría afirmado no recibir suficiente agua ni comida durante su cautiverio.

La orden de aprehensión contra Hernández Toral data de diciembre de 2024. El hombre, que figuró como candidato de MC a la Alcaldía de Tantoyuca, también ha sido señalado por su presunta participación en la desaparición de Roda Elena Pimiento Santos, quien era su pareja y llegó a aparecer en algunos de sus videos.

Por Iris Velázquez, Agencia Reforma.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

