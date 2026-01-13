Cae rector de Universidad Autónoma de Campeche con drogas... y lo cesan de su cargo

Por posesión de drogas, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue detenido y destituido de su cargo.

El fiscal de Campeche, Jackson Villacis, señaló que la aprehensión se dio tras recibir un reporte que señalaba la presunta portación de armas largas en el vehículo de Abud Flores.

Policías estatales dieron alcance al vehículo y, al realizarle una inspección, encontraron drogas al interior.

“Es por ello que lo ponen a disposición de aquí de la Fiscalía y, bueno, se están llevando los procesos”, comentó.

Tras la detención, la UACAM emitió un comunicado en el que denunció que personal ajeno a la institución “intentó citar al Consejo a una sesión con el aparente propósito de destituir al titular de la Rectoría”, lo que, acusó, constituye una intromisión.

Pese a ello, posteriormente se concretó la destitución de Abud del cargo y, para sustituirlo, se nombró a la notaria Fanny Maldonado Guillermo, nombramiento que corrió a cargo de la secretario de Gobierno estatal, Luz Hernández, quien resaltó su capacidad, trayectoria y liderazgo.

“Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y, le reitero mi disposición para hacer equipo por la educación de Campeche, convencida de que en unidad se construyen mejores oportunidades para todas y todos”, posteó en sus redes sociales.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió a autoridades que, en el proceso contra el ahora exrector, se actúe con apego a la legalidad y respetando la autonomía universitaria y derechos humanos.

“Para la ANUIES es fundamental que se garantice el acceso a la verdad y la justicia, esclarecimiento los hechos con una puntual aplicación de la ley y sin sesgos políticos”, apuntó.

Hace poco más de un mes había concluido el segundo periodo de Abud Flores como rector y se perfilaba su reelección para seguir al menos cuatro años más en el cargo.

La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, ha señalado anteriormente a Abud como presunto aviador, corrupto y operador política de la oposición.