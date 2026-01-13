Acusa Salinas Pliego a Estado mexicano de persecución política ante CIDH

En el documento se solicita a la OEA que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano, ordene garantías de no repetición y proteja la libertad de expresión y el derecho de propiedad en el País.

Un comunicado de Grupo Salinas señala que la denuncia es para promover “la defensa de la libertad del país y en todo el continente, de Ricardo B. Salinas Pliego”, y se presentó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un encuentro con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión.

El empresario Ricardo Salinas Pliego denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, pues asegura ser víctima de persecución política desde 2023.

“Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, escribió Salinas Pliego en su cuenta de X.

El empresario señaló que en México se busca imponer el miedo como forma de control, por lo que va a continuar defendiendo “la libertad, la legalidad y el derecho de cualquier ciudadano mexicano a alzar la voz”.

También detalló que la denuncia se compone de más de 100 páginas, pues “no aguantan la crítica” y dijo que lo que hizo fue “plantarle cara al Cártel de Morena”.

La denuncia señala una criminalización de la crítica, pues acusa que se usa a medios de comunicación y vocerías de gobierno para perjudicar la reputación de Salinas y sus empresas.

También denuncia hostigamiento administrativo ante auditorías “excesivas” en las empresas de Salinas. Además, lanza una crítica a la reforma judicial, pues acusa que erosionó la independencia de tribunales y dejó a ciudadanos indefensos.

Finalmente, señala un uso político del aparato fiscal, pues asegura que pese a la disposición por resolver obligaciones tributarias de sus empresas, el gobierno ha respondido con negativas.

La denuncia señala que Salinas Pliego ha sido blanco de persecución política desde 2023, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, ahora en el de Claudia Sheinbaum, se han mantenido las tensiones.

En noviembre de 2025, la Presidenta sostuvo que la estrategia de “mucho odio” de Salinas Pliego contra su gobierno ha resultado contraproducente para él y que el gobierno actúa conforme a la ley al exigir el pago de impuestos de sus empresas.