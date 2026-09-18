Caen 2.5% los fallecimientos durante primer trimestre de 2026 en México

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    Caen 2.5% los fallecimientos durante primer trimestre de 2026 en México
    Estados con mayores tasas de defunciones por cada 100 mil habitantes fueron CDMX, Morelos, Veracruz, Chihuahua y Puebla. CUARTOSCURO

Entre enero y marzo hubo 207 mil 599 muertes totales, de acuerdo con estadísticas del Inegi; males cardíacos, principal causa de muerte

Las defunciones registradas en México cayeron un 2.5 por ciento interanual en el primer trimestre de 2026, hasta las 207 mil 599, aunque se mantuvieron por encima del nivel prepandemia, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que situó los males cardíacos como la principal causa de muerte.

El dato de enero a marzo pasados es menor a los 212 mil 844 fallecimientos reportados en el mismo periodo de 2025, pero mayor a las 202 mil 556 de igual lapso de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 llegó al país a finales de febrero.

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Por otro lado, la tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes fue de 158.3 de enero a marzo de 2026, añadió el Inegi.

Este índice es menor al de 163.2 fallecimientos por cada 100 mil personas del mismo periodo de 2025 y el de 160.9 de igual lapso de 2020.

Del total de defunciones, 55.1 por ciento fueron de hombres, 44.8 por ciento de mujeres y el resto de género no precisado.

“El mayor porcentaje de defunciones se concentró en la población de 65 años y más, que representó 60.7 por ciento del total de defunciones registradas”, ahondó el Inegi.

Las entidades con las mayores tasas de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes fueron Ciudad de México (233.6), Morelos (195.5), Veracruz (190), Chihuahua (177.4) y Puebla (175.9).

En contraste, las menores tasas se registraron en Quintana Roo (113.9), Guerrero (116.9), Baja California (116.9), Sinaloa (118.5) y Chiapas (120.2).

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO

El instituto registró a los males cardíacos como la principal causa de muerte en México, con 49 mil 252 defunciones por esta causa.

El segundo motivo es la diabetes (30 mil 779) y el tercero son los tumores malignos (24 mil 095), mientras que el cuarto fueron la influenza y neumonía (11 mil 023) y el quinto las enfermedades del hígado (9 mil 910)

En tanto, los accidentes fueron la séptima causa de muerte (9 mil 032), las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ocuparon el octavo puesto (5 mil 765) y las agresiones (homicidios) el noveno, con 5 mil 689 casos en los primeros tres meses de 2026.

Las cifras que el Inegi analizó se obtuvieron mediante los certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público.

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