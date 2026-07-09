Caen 6 policías de Tabasco acusados de secuestro y extorsión

Los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fueron identificados como Carmen N., Rubén N., Carlos Mario N., Edi N., Francisco Javier N. y Joan Darío N.

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 6 elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) en Tabasco, por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión.

A través de un comunicado, la Fiscalía reveló que dicha captura se efectuó en las inmediaciones de la propia corporación policiaca y forma parte de las acciones de investigación y combate a los delitos de secuestro y extorsión.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Tras su detención, las seis personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Sin dar detalles del caso, informó que, estos resultados derivan directamente del intercambio de información, las labores de inteligencia e investigación, así como de la coordinación operativa entre las distintas autoridades que integran la FIRT Olmeca.

Asimismo, aclaró que la actuación de todos los cuerpos participantes se realizó con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al pleno respeto de los derechos humanos.

Este hecho ocurre en un contexto donde la ciudadanía en Tabasco ha hecho públicas múltiples denuncias en contra de elementos policiales que presuntamente se han extralimitado en sus funciones.

Entre las quejas recurrentes de los ciudadanos, quienes se dicen víctimas del actuar policial, destacan señalamientos por abuso de autoridad, detenciones ilegales, fabricación de delitos, extorsión e incluso asesinato.