Insta ex jefe de la DEA a México a alianza contra cárteles

A través de una publicación en la red social de X, el ex funcionario sostuvo que la lucha contra los “cárteles del terror” requiere una cooperación “implacable” y un liderazgo decidido por parte de ambos países para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

El ex director interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz Sr, pidió hoy al Gobierno de México ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado e integrarse a una coalición internacional contra los cárteles.

Maltz expresó su confianza en que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúe fortaleciendo la colaboración con Estados Unidos y planteó la posibilidad de solicitar el apoyo de las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos criminales que operan en territorio mexicano.

El ex jefe de la DEA afirmó que los cárteles han utilizado las drogas sintéticas como un arma que ha provocado la muerte de cientos de miles de estadounidenses y ha contribuido a desestabilizar comunidades en el hemisferio occidental.

Asimismo, aseguró que una mayor coordinación entre ambos países permitiría interrumpir las operaciones de estas organizaciones, salvar vidas y fortalecer la seguridad regional.

En su mensaje, Maltz también exhortó a México a sumarse a la “Coalición Contra los Cárteles”, integrada -según señaló- por varios países de América Latina, y agradeció a Newsmax por difundir este tema de seguridad nacional.