Caen recursos de SSPC y es absorbido por el sistema penitenciario federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inicia 2026 con un presupuesto en caída libre que, además, es absorbido por el sistema penitenciario federal.

En 2023, la dependencia recibió 100 mil millones de pesos; en 2024, el monto aumentó a 105 mil millones, pero a partir de ese año enfrentó ajustes a la baja, pues en 2025 el presupuesto se redujo a 70 mil 422 millones de pesos y en 2026 a 60 mil 110.8 millones.

TE PUEDE INTERESAR: Morenista le ‘roba’ a la Marina 22 toneladas de mango ataulfo

Aun con esa caída, la SSPC concentra sus recursos en mantener la operación de las cárceles.

El sistema penitenciario federal absorberá este año 26 mil 789.8 millones de pesos, equivalentes al 45 por ciento del gasto total de la dependencia.

Pero junto con el Servicio de Protección Federal, que tiene asignados 4 mil 721.3 millones, y el Centro Nacional de Inteligencia, con 3 mil 863.3 millones, los tres rubros concentran el 58.8 por ciento del presupuesto anual.

El calendario de gasto está diseñado para sostener la nómina, la operación diaria de los Ceferesos, los servicios, la vigilancia, la alimentación, los traslados y el mantenimiento, con flujos mensuales constantes y picos de ejercicio hacia el cierre del año, lo que confirma que la función carcelaria es la columna vertebral de la SSPC.

En contraste, la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito contará apenas con 19.1 millones de pesos.