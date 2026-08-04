Caída en aportaciones fiscales de Pemex presiona el déficit público de México

Especialistas explicaron que la caída se explica por dos vías: la reducción y posterior eliminación del Derecho por Utilidad Compartida (DUC) que debía pagar Petróleos Mexicanos (Pemex) por extraer y vender petróleo y gas, y la baja en la producción y exportación de dichos hidrocarburos.

La importancia de los ingresos fiscales por petróleo y gas natural para las finanzas públicas de México ha caído durante la última década.

En 2019, estos ingresos aún aportaban 10.9 por ciento del total, pero para 2020, año en el que se implementó por primera vez la reducción en la tasa del DUC, su participación en las entradas gubernamentales disminuyó a 5.0 por ciento.

Si bien en 2022 los ingresos repuntaron a 13 por ciento por los altos precios del petróleo derivados del conflicto de Ucrania (las exportaciones tuvieron mayor valor) y por una mayor venta de productos tras la pandemia, desde entonces han mostrado una tendencia a la baja.

Para Pemex, la reducción del DUC significa un menor pago de impuestos y derechos petroleros, pero genera costos fiscales millonarios, señaló en entrevista Katherine Olvera, investigadora de energía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

A finales de 2024 se anunció un nuevo régimen fiscal para Pemex que cambió el DUC por el Derecho Petrolero para el Bienestar.

“El cambio más importante es la tasa del derecho que se le cobraba a Pemex, pasó a 30 por ciento en 2025 y este cambio quiere decir que Pemex le da menos ingresos al Gobierno porque la tasa de derecho baja” , indicó Olvera.

Según Víctor Manuel Herrera, socio de Miranda Ratings Advisory, además de la reducción en la tasa del derecho petrolero, la caída de los ingresos fiscales vinculados al sector de hidrocarburos también está relacionada con una menor producción y exportación de petróleo.

“De repente el Gobierno dijo: 'voy a construir la refinería de Dos Bocas y voy a dejar de exportar para producir gasolina dentro de México'” .