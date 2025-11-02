Calaveras 2025: Sheinbaum en silencio, Manolo vaquero y Trump contra el mundo

Calaveras 2025: Sheinbaum en silencio, Manolo vaquero y Trump contra el mundo

En la recta final del año, la Huesuda agarró parejo contra personajes locales, nacionales e internacionales, en un 2025 marcado por las polémicas en la 4T, los aranceles de Trump, la relación México-EU y las guerras que no paran

México
/ 2 noviembre 2025
Este mundo está fatal

pa’ no hacerles largo el cuento.

Y la escena nacional

nos ha quitado el aliento.

Consuela que tan siquiera

sea pareja La Catrina.

Puede cargarse a cualquiera

a la vuelta de la esquina.

Es un año del carajo

de dolor y desconsuelo.

Pero hemos de darnos vuelo

echando algo de relajo.

Terminaron sus angustias.

Terminaron sus esperas.

¡Quiten esas caras mustias!

¡Aquí están sus CALAVERAS!

CLAUDIA SHEINBAUM

Pagó muy caro aquel gesto

de hacer callar a la gente.

Por tal, la Muerte le ha impuesto

un silencio... permanente.

¡A México se le respeta!

Y amenazó hasta el final:

Que una marcha, abrir carpeta,

que si el Himno Nacional.

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS

Si a Coahuila un día vienes

verás que una lápida reza:

“¡Murió Manolo Jiménez...

Era el vaquero más fresa”.

Cuando le llegó la hora,

más de uno se ha preguntado:

¿Será pues, que la Doctora

lo reciba al otro lado?

JAVIER DÍAZ

Queda aún por todos lados

tanta cosa por hacer.

¡Qué mala suerte Javier

que tus “Díaz” estén contados!

Exhaló el final aliento...

Emprendió su último viaje...

Al Más Allá va contento

porque no paga pasaje.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

El vampiro, en su curul,

que ya es obsoleta, ignora,

la barrida con pirul.

¡Lo de hoy es La Barredora!

¡Raro peculio el de Adán!

Fue arrendador, ganadero,

góber, notario, heredero...

Mas ni así las cuentas dan.

HUGO AGUILAR ORTIZ

¡En su memoria un altar

a quien nos trajo Justicia!

No importa si fue ficticia

(Justicia del Bienestar).

Encabeza Hugo Aguilar,

de tinterillos un hato,

que desde el bachillerato

va al Averno a recursar.

RICARDO SALINAS PLIEGO ‘TÍO RICHIE’

¡Qué tompiates inauditos!

Calaca, ni te sorprenda:

Ya quiere pagarle a Hacienda

(pero en abonos chiquitos).

¿Político de carrera?

¡Para nada! Aunque es de esos

que habrían hecho lo que fuera

con tal de ahorrarse unos pesos.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

¡Ánimas peregrinas!

-Y no lo digo de coña-

Es que en tierras palestinas

se apareció “La Lloroña”.

Aunque libró en su momento

los manotazos de Alito,

no así el olor del delito

de turbio enriquecimiento.

DIANA KARINA BARRERAS ‘DATO PROTEGIDO’

Primero conocida eras

por tu inmamable marido.

Post mórtem, Kari Barreras,

serás “Dato Protegido”.

Cara salió su bravata

de aplicar la Ley Censura.

Y un tiro por la culata

la mandó a la sepultura.

MAYO ZAMBADA

Viejo zar del contrabando,

hoy testigo cooperante.

Tiene a nuestra gobernante

muy flojita y cooperando.

Nadie te podrá culpar.

Mayo, Sinaloa te apoya:

“¡En el averno un lugar

guarda para Rocha Moya!”.

ANDY LÓPEZ BELTRÁN

El nombre como papá

quería en su lápida el dandi.

Su epitafio dice: “Acá

yace el vaquetón del Andy”.

Nos lo encargó AMLO, yo digo

con lujo de nepotismo.

Salvo está el fuego amigo.

¿Quién lo cuida de sí mismo?

EL ‘NUEVO’ PAN

¡Como viejo carcamán

sufría severa impotencia!

Fue el nuevo logo del PAN

su píldora de emergencia.

¡Llévatelo por aguado!

Que cualquiera puede ver:

Se presume “renovado”

pero es puro PAN de ayer.

ROCÍO NAHLE

De aquella autopsia en cuestión

el dictamen no comparto:

Si no tenía corazón...

¿Cómo es que murió de infarto?

¡Es un milagro estar vivo!

Si en Veracruz salen peores

que un huracán destructivo

todos sus gobernadores.

OMAR GARCÍA HARFUCH

Su deceso, yo presiento,

fue pa’ meterlo en control:

Tundió tanto al huachicol...

¡Casi tira al movimiento!

Pero le llegó su hora

al Batman del Gabinete

Ese que las manos mete

en todo, por la Doctora.

DONALD TRUMP

¡Güero pelos de sobaco!

Nomás ver el expediente

de Epstein y el Presidente

se atragantó con un T-A-C-O.

En su tierra imaginaria

merece el Nobel de Paz

Mas no detuvo jamás

su peor guerra: ¡Arancelaria!

NICOLÁS MADURO / Ma CORINA MACHADO

De na’ valdrá en Venezuela

que su pueblo salga y vote,

en tanto no vea la esquela

del pana “Super Bigote”.

¡Llévate a otro dictador!

¡Llévate cinco, Catrina!

Que nos sobran y mejor

deja aquí a María Corina.

JAVIER MILEI

¿Argentina en bancarrota?

¡Muerte, no lo vas a ver,

en tanto siga Javier

siendo de Trump la mascota!

Si sigue apostando a esa

política de terror

va acabar difunto, o peor,

de mesero en la Condesa.

CECI GUADIANA y AMÉRICO VILLARREAL EN LA BODA DEL BIENESTAR

México a no dudar

con la 4T progresa:

La Boda “del Bienestar”

parecía de la realeza.

Nepo Babies hasta ayer,

hoy difuntos contrayentes.

Nos recuerdan que el poder

es siempre de los pudientes.

BENJAMIN NETANYAHU

¡Sádico el Primer Ministro!

A un pueblo entero exterminas

y ya ni lleva el registro

de las muertes palestinas.

¿Genocida o criminal?

Diferencia ni quien note.

Te van a juzgar igual

que al alemán del bigote.

VLADIMIR PUTIN

Al zar Putin ya tiene harto

la ucraniana resistencia.

Ya le colmó la paciencia

lo tiene a punto de infarto.

Mas ingenuo es asumir

que replegará a su tropa.

Si es el plan de Vladimir

apoderarse de Europa.

EMILIA PÉREZ

Clemencia o piedad no esperes.

¡La Parca los ejecute!

Todo el cast de “Emilia Pérez”

y a su director franchute.

La Gascón, ahí con la pena,

se nos murió de un telele.

Y a la pobre de Selena

su “pinshi vulva le duele”...

ANTONIO ATTOLINI

De un guadañazo certero

la Calaca despanzurra

al “Tribilín Lagunero”,

Antonio Attolini Murra.

Le quiso hacer al artista

con “Attolini TV”.

¡Méndigo propagandista

de la infame 4T!

PAPA LEÓN XIV

Aquel aciago domingo

el Patrón pidió un relevo:

“Al argentino me llevo.

Ahí les dejo un Papa gringo”.

A Trump el ego le gana.

“¿Es a mí?”, pensó el nefando.

Ya hasta se andaba probando

báculo, mitra y sotana.

SEAN COMBS ‘PUFF DADDY’

De tanta depravación

selló su suerte el rapero.

Con unos días de prisión

va a cantar hasta ranchero.

El castigo del cantante

es irónico, es tremendo:

Por su amor al lubricante

lo echan al aceite... hirviendo.

