Calaveras 2025: Sheinbaum en silencio, Manolo vaquero y Trump contra el mundo
En la recta final del año, la Huesuda agarró parejo contra personajes locales, nacionales e internacionales, en un 2025 marcado por las polémicas en la 4T, los aranceles de Trump, la relación México-EU y las guerras que no paran
Este mundo está fatal
pa’ no hacerles largo el cuento.
Y la escena nacional
nos ha quitado el aliento.
Consuela que tan siquiera
sea pareja La Catrina.
Puede cargarse a cualquiera
a la vuelta de la esquina.
Es un año del carajo
de dolor y desconsuelo.
Pero hemos de darnos vuelo
echando algo de relajo.
Terminaron sus angustias.
Terminaron sus esperas.
¡Quiten esas caras mustias!
¡Aquí están sus CALAVERAS!
CLAUDIA SHEINBAUM
Pagó muy caro aquel gesto
de hacer callar a la gente.
Por tal, la Muerte le ha impuesto
un silencio... permanente.
¡A México se le respeta!
Y amenazó hasta el final:
Que una marcha, abrir carpeta,
que si el Himno Nacional.
MANOLO JIMÉNEZ SALINAS
Si a Coahuila un día vienes
verás que una lápida reza:
“¡Murió Manolo Jiménez...
Era el vaquero más fresa”.
Cuando le llegó la hora,
más de uno se ha preguntado:
¿Será pues, que la Doctora
lo reciba al otro lado?
JAVIER DÍAZ
Queda aún por todos lados
tanta cosa por hacer.
¡Qué mala suerte Javier
que tus “Díaz” estén contados!
Exhaló el final aliento...
Emprendió su último viaje...
Al Más Allá va contento
porque no paga pasaje.
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
El vampiro, en su curul,
que ya es obsoleta, ignora,
la barrida con pirul.
¡Lo de hoy es La Barredora!
¡Raro peculio el de Adán!
Fue arrendador, ganadero,
góber, notario, heredero...
Mas ni así las cuentas dan.
HUGO AGUILAR ORTIZ
¡En su memoria un altar
a quien nos trajo Justicia!
No importa si fue ficticia
(Justicia del Bienestar).
Encabeza Hugo Aguilar,
de tinterillos un hato,
que desde el bachillerato
va al Averno a recursar.
RICARDO SALINAS PLIEGO ‘TÍO RICHIE’
¡Qué tompiates inauditos!
Calaca, ni te sorprenda:
Ya quiere pagarle a Hacienda
(pero en abonos chiquitos).
¿Político de carrera?
¡Para nada! Aunque es de esos
que habrían hecho lo que fuera
con tal de ahorrarse unos pesos.
GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA
¡Ánimas peregrinas!
-Y no lo digo de coña-
Es que en tierras palestinas
se apareció “La Lloroña”.
Aunque libró en su momento
los manotazos de Alito,
no así el olor del delito
de turbio enriquecimiento.
DIANA KARINA BARRERAS ‘DATO PROTEGIDO’
Primero conocida eras
por tu inmamable marido.
Post mórtem, Kari Barreras,
serás “Dato Protegido”.
Cara salió su bravata
de aplicar la Ley Censura.
Y un tiro por la culata
la mandó a la sepultura.
MAYO ZAMBADA
Viejo zar del contrabando,
hoy testigo cooperante.
Tiene a nuestra gobernante
muy flojita y cooperando.
Nadie te podrá culpar.
Mayo, Sinaloa te apoya:
“¡En el averno un lugar
guarda para Rocha Moya!”.
ANDY LÓPEZ BELTRÁN
El nombre como papá
quería en su lápida el dandi.
Su epitafio dice: “Acá
yace el vaquetón del Andy”.
Nos lo encargó AMLO, yo digo
con lujo de nepotismo.
Salvo está el fuego amigo.
¿Quién lo cuida de sí mismo?
EL ‘NUEVO’ PAN
¡Como viejo carcamán
sufría severa impotencia!
Fue el nuevo logo del PAN
su píldora de emergencia.
¡Llévatelo por aguado!
Que cualquiera puede ver:
Se presume “renovado”
pero es puro PAN de ayer.
ROCÍO NAHLE
De aquella autopsia en cuestión
el dictamen no comparto:
Si no tenía corazón...
¿Cómo es que murió de infarto?
¡Es un milagro estar vivo!
Si en Veracruz salen peores
que un huracán destructivo
todos sus gobernadores.
OMAR GARCÍA HARFUCH
Su deceso, yo presiento,
fue pa’ meterlo en control:
Tundió tanto al huachicol...
¡Casi tira al movimiento!
Pero le llegó su hora
al Batman del Gabinete
Ese que las manos mete
en todo, por la Doctora.
DONALD TRUMP
¡Güero pelos de sobaco!
Nomás ver el expediente
de Epstein y el Presidente
se atragantó con un T-A-C-O.
En su tierra imaginaria
merece el Nobel de Paz
Mas no detuvo jamás
su peor guerra: ¡Arancelaria!
NICOLÁS MADURO / Ma CORINA MACHADO
De na’ valdrá en Venezuela
que su pueblo salga y vote,
en tanto no vea la esquela
del pana “Super Bigote”.
¡Llévate a otro dictador!
¡Llévate cinco, Catrina!
Que nos sobran y mejor
deja aquí a María Corina.
JAVIER MILEI
¿Argentina en bancarrota?
¡Muerte, no lo vas a ver,
en tanto siga Javier
siendo de Trump la mascota!
Si sigue apostando a esa
política de terror
va acabar difunto, o peor,
de mesero en la Condesa.
CECI GUADIANA y AMÉRICO VILLARREAL EN LA BODA DEL BIENESTAR
México a no dudar
con la 4T progresa:
La Boda “del Bienestar”
parecía de la realeza.
Nepo Babies hasta ayer,
hoy difuntos contrayentes.
Nos recuerdan que el poder
es siempre de los pudientes.
BENJAMIN NETANYAHU
¡Sádico el Primer Ministro!
A un pueblo entero exterminas
y ya ni lleva el registro
de las muertes palestinas.
¿Genocida o criminal?
Diferencia ni quien note.
Te van a juzgar igual
que al alemán del bigote.
VLADIMIR PUTIN
Al zar Putin ya tiene harto
la ucraniana resistencia.
Ya le colmó la paciencia
lo tiene a punto de infarto.
Mas ingenuo es asumir
que replegará a su tropa.
Si es el plan de Vladimir
apoderarse de Europa.
EMILIA PÉREZ
Clemencia o piedad no esperes.
¡La Parca los ejecute!
Todo el cast de “Emilia Pérez”
y a su director franchute.
La Gascón, ahí con la pena,
se nos murió de un telele.
Y a la pobre de Selena
su “pinshi vulva le duele”...
ANTONIO ATTOLINI
De un guadañazo certero
la Calaca despanzurra
al “Tribilín Lagunero”,
Antonio Attolini Murra.
Le quiso hacer al artista
con “Attolini TV”.
¡Méndigo propagandista
de la infame 4T!
PAPA LEÓN XIV
Aquel aciago domingo
el Patrón pidió un relevo:
“Al argentino me llevo.
Ahí les dejo un Papa gringo”.
A Trump el ego le gana.
“¿Es a mí?”, pensó el nefando.
Ya hasta se andaba probando
báculo, mitra y sotana.
SEAN COMBS ‘PUFF DADDY’
De tanta depravación
selló su suerte el rapero.
Con unos días de prisión
va a cantar hasta ranchero.
El castigo del cantante
es irónico, es tremendo:
Por su amor al lubricante
lo echan al aceite... hirviendo.
COMENTARIOS