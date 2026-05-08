Califica exsecretario de Educación de ‘irresponsabilidad mayúscula’ reducción de ciclo escolar

Nuño calificó la decisión como “una irresponsabilidad mayúscula” , al considerar que bajo el argumento del Mundial de Futbol se está afectando directamente el derecho a la educación de niñas y niños en el país.

En un video difundido en redes sociales, el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que la decisión de recortar el ciclo escolar en México implica la pérdida de cinco semanas y media de clases, equivalentes a 27 días efectivos de estudio. Es decir, alrededor del 15% del calendario escolar.

“La educación no es un pasatiempo intrascendente que pueda cancelarse con cualquier pretexto. Lo que no se aprenda en esas cinco semanas y media jamás se recupera”, sostuvo en su mensaje.

El exfuncionario advirtió que esta reducción del calendario escolar impactará de manera irreversible en el aprendizaje de millones de estudiantes, mientras “el mundo avanza y México retrocede”.

Asimismo, señaló que la medida también tiene consecuencias sociales y económicas para las familias, particularmente para las madres trabajadoras, al cuestionar quién se hará cargo de los menores durante el periodo adicional sin clases.

“¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a poder faltar al trabajo? ¿Quién va a pagar el costo?”, expresó.

En su mensaje, Nuño afirmó que la decisión no responde a criterios pedagógicos, sino políticos, al asegurar que el objetivo sería evitar conflictos sindicales durante el Mundial de Futbol.

“Esto no se trata de educación, se trata de política”, sostuvo.

El exsecretario también acusó que esta medida forma parte de un deterioro más amplio del sistema educativo en los últimos años, al mencionar la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo, recortes presupuestales y cambios en materiales educativos.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia a manifestarse en defensa del calendario escolar completo y del derecho a la educación de los estudiantes.

“Sin educación no hay libertad, no hay prosperidad y no hay futuro”, concluyó.