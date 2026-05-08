Califica exsecretario de Educación de ‘irresponsabilidad mayúscula’ reducción de ciclo escolar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Califica exsecretario de Educación de ‘irresponsabilidad mayúscula’ reducción de ciclo escolar
    Nuño aseguró que lo que no se aprenda en las cinco semanas y media sin clases, no se recupera nunca. CUARTOSCURO

Aurelio Nuño, titular de la SEP en sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que la medida afecta directamente el derecho a la educación de niños

En un video difundido en redes sociales, el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que la decisión de recortar el ciclo escolar en México implica la pérdida de cinco semanas y media de clases, equivalentes a 27 días efectivos de estudio. Es decir, alrededor del 15% del calendario escolar.

Nuño calificó la decisión como “una irresponsabilidad mayúscula”, al considerar que bajo el argumento del Mundial de Futbol se está afectando directamente el derecho a la educación de niñas y niños en el país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-cnte-modificaciones-al-calendario-escolar-LB20563923

“La educación no es un pasatiempo intrascendente que pueda cancelarse con cualquier pretexto. Lo que no se aprenda en esas cinco semanas y media jamás se recupera”, sostuvo en su mensaje.

El exfuncionario advirtió que esta reducción del calendario escolar impactará de manera irreversible en el aprendizaje de millones de estudiantes, mientras “el mundo avanza y México retrocede”.

Asimismo, señaló que la medida también tiene consecuencias sociales y económicas para las familias, particularmente para las madres trabajadoras, al cuestionar quién se hará cargo de los menores durante el periodo adicional sin clases.

“¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a poder faltar al trabajo? ¿Quién va a pagar el costo?”, expresó.

En su mensaje, Nuño afirmó que la decisión no responde a criterios pedagógicos, sino políticos, al asegurar que el objetivo sería evitar conflictos sindicales durante el Mundial de Futbol.

“Esto no se trata de educación, se trata de política”, sostuvo.

El exsecretario también acusó que esta medida forma parte de un deterioro más amplio del sistema educativo en los últimos años, al mencionar la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo, recortes presupuestales y cambios en materiales educativos.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia a manifestarse en defensa del calendario escolar completo y del derecho a la educación de los estudiantes.

“Sin educación no hay libertad, no hay prosperidad y no hay futuro”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Economía, en peligro

Economía, en peligro
true

Realineamientos contra el crimen organizado

La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) permite obtener información estadística sobre qué tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familia y la del país.

Confianza del consumidor sube pero hay preocupaciones en la economía de México, revela encuesta nacional
En el Estado de México hay presencia de 30 organizaciones delictivas o grupos autodenominados sindicatos, según un mapa de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) elaborado con base en detenciones de sus integrantes.

Detectan en Edomex 30 grupos dedicados a la extorsión
El frente frío 49 dejará lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas en el noreste, mientras persisten altas temperaturas en México.

Frente frío 49 provocará lluvias y tormentas en el noreste; persiste onda de calor en 24 estados de México
Con planes desde 35 pesos, este servicio busca ampliar la conectividad en el país y puede ser contratado por cualquier persona.

¿Buscas internet barato? Así puedes contratar Internet CFE desde 35 pesos
Decenas de fans que se reunieron en la plancha del Zócalo para ver a la banda surcoreana BTS después de que se anunciara su visita a Palacio Nacional.

Noticiario surcoreano reacciona a la visita de BTS en Palacio Nacional
En la finca hay palmeras, cancha de tenis, habitaciones y una alberca abandonada, pues desde 2024 nadie ha entrado al lugar, ubicado a las afueras de Culiacán.

La finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa... y de Rocha