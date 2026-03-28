$!Cámaras del C4 los captan robando en un negocio y son detenidos, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Dos jóvenes fueron prácticamente sorprendidos “con las manos en la masa” cuando sustraían más de 90 piezas de un negocio de baleros y ruedas, en Monterrey. Los presuntos fueron captados por cámaras de vigilancia del C4 cuando realizaban el atraco a un local ubicado en Reforma e Ignacio Vallarta, en el centro de la ciudad.





Oficiales de Monterrey ejecutaron la captura de Luis Ángel “N”, de 43 años y Miguel Ángel “N”, de 39 años, la madrugada de este sábado. Los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia cuando el personal del C4 les reportó la presencia de los dos masculinos que estaban sustrayendo mercancía diversa.

Los hombres fueron observados a través de las cámaras de videovigilancia. Al arribo de los policías al negocio denominado “Baleros Mundo” encontraron la cortina metálica abierta y cuando los hombres se percataron de su presencia intentaron escapar.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Los presuntos ladrones habían colocado 98 piezas de baleros con rueda y frenos metálicos, así como cajas de piezas diversas en un carrito metálico. Debido a que no pudieron justificar la posesión legal de los artículos fueron detenidos.

Los sujestos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Publicidad