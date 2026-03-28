Por delitos contra la salud detienen a hombre que era buscado por EU, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que era buscado por las autoridades de Estados Unidos fue detenido por delitos contra la saud en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la captura del sujeto identificado como Julious “N” o Reynaldo “N”, de 50 años, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Su detención se registró en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Calle Pelícano en la colonia Valle Verde, en Monterrey. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban indagatorias en la zona cuando visualizaron al hombre manipulando un envoltorio de plástico, pero al verlos trató de ocultarlo. Al abordarlo y tras una revisión precautoria, se encontró que la bolsa plástica traía vegetal verde y seco con las características de la marihuana, por lo que al encontrarse en delito flagrante, fue detenido. Al aplicar los protocolos de identificación, resultó que tenía una orden de aprehensión vigente en el vecino país del norte.

Julios “N” o Reynaldo “N” quedó detenido a disposición de un Agente del Ministerio Público Investigador especializado en narcomenudeo. Además, se notificó de su detención a la autoridad migratoria correspondiente.

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