Por delitos contra la salud detienen a hombre que era buscado por EU, en Nuevo León

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México
/ 28 marzo 2026
    Por delitos contra la salud detienen a hombre que era buscado por EU, en Nuevo León
    Autoridades de Nuevo León detuvieron en Monterrey a un hombre con orden de aprehensión en Estados Unidos tras hallarle marihuana. Foto: cortesía

El presunto fue detenido con marihuana, pero al revisar su identificación se encontró que contaba con una orden de apreghensión vigente emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que era buscado por las autoridades de Estados Unidos fue detenido por delitos contra la saud en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la captura del sujeto identificado como Julious “N” o Reynaldo “N”, de 50 años, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Su detención se registró en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Calle Pelícano en la colonia Valle Verde, en Monterrey.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban indagatorias en la zona cuando visualizaron al hombre manipulando un envoltorio de plástico, pero al verlos trató de ocultarlo.

Al abordarlo y tras una revisión precautoria, se encontró que la bolsa plástica traía vegetal verde y seco con las características de la marihuana, por lo que al encontrarse en delito flagrante, fue detenido.

Al aplicar los protocolos de identificación, resultó que tenía una orden de aprehensión vigente en el vecino país del norte.

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Julios “N” o Reynaldo “N” quedó detenido a disposición de un Agente del Ministerio Público Investigador especializado en narcomenudeo.

Además, se notificó de su detención a la autoridad migratoria correspondiente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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